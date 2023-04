Dupius: Opulente Ausgaben für Spirou, Lucky Luke und die Schlümpfe

Die Wiege vieler der bekanntesten Comics Europas liegt in Marcinelle, einer unscheinbaren Kleinstadt im Süden Belgiens. Nach der Eingemeindung vor gut vier Jahrzehnten ist Marcinelle heute nur noch ein Vorort der Industriemetropole Charleroi. Dass dennoch so viele Comic-Fans schon einmal von diesem Ort gehört haben, liegt an der legendären „École de Marcinelle“, mit der wir den besonders schwungvollen Zeichenstrich verbinden, der Comic-Serien wie „Spirou und Fantasio“, „Lucky Luke“ oder auch „Die Schlümpfe“ aus dem Verlag Dupuis auszeichnet. Genau genommen gab es in Marcinelle nie eine richtige „Comic-Schule“ oder auch nur ein größeres Zeichenstudio, wie es etwa „Tim und Struppi“-Schöpfer Hergé in Brüssel unterhielt. Denn der Begründer der École de Marcinelle, Jijé alias Joseph Gillain, lebte lieber auf dem Land, wo er seine Schüler wie Franquin („Spirou und Fantasio“) und Morris („Lucky Luke“) zeitweise bei sich zu Hause einquartierte.