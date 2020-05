Osiander: Umzug in Schwäbisch Gmünd vollzogen

Handel

Der Südwest-Filialist Osiander hat sein neues Quartier in Schwäbisch Gmünd bezogen: Nur eine Gehminute vom ehemaligen Standort an der Postgasse entfernt, öffnet jetzt die Dependance am Marktplatz.

Osiander ist bereits seit 2017 in der Stadt präsent. Im vergangenen Jahr wurde der Umzug von 400 qm in das neue Ladenlokal auf kleinerer Fläche aber in besser Lage gemeldet. Details: