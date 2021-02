Orell Füssli eröffnet 2022 Buchhandlung in Zuger Einkaufszentrum Metalli

Aus den Unternehmen, Buchhandel

Die Orell Füssli Thalia AG eröffnet im Frühjahr 2022 ihre erste Filiale im Kanton Zug in der Einkaufs-Allee Metalli. Dabei setzt Orell Füssli auf ein modernes Ladenkonzept, bei dem das Einkaufserlebnis sowie die Inspiration der Kundinnen und Kunden im Zentrum stehen.

Die Orell Füssli Thalia AG eröffnet im Frühjahr 2022 in der Zuger Einkaufs-Allee Metalli ihre 38. Filiale. Die rund 210 m2 grosse Buchhandlung setzt den Akzent auf ein breites Angebot, hochstehende Beratung und ein modernes Ladenkonzept. «Wir freuen uns, in Zug die erste Orell Füssli-Filiale zu eröffnen. Das Einkaufszentrum Metalli ist ein hervorragender Standort für uns. Auch hier werden wir unsere Kundinnen und Kunden mit einem gewohnt vielfältigen Sortiment an Büchern für die ganze Familie, Papeterieartikeln und kreativen Geschenkideen begeistern. Dabei darf die individuelle, kompetente Beratung natürlich nicht fehlen. Unsere Buchhandlung wird eine Atmosphäre bieten, die zum Schmökern, Verweilen und Sich-Treffen einlädt», so Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin der Orell Füssli Thalia AG über die neue Filiale in Zug. Zudem wird es in der Buchhandlung in der Einkaufs-Allee Metalli einen Bereich für das digitale Lesen geben. Neben Highlights aus dem eBook-Sortiment stellen tolino-Experten die verschiedenen eReader-Modelle vor, die sich perfekt zum Lesen unterwegs und auf Reisen eignen.

Vier Orell-Füssli-Buchhandlungen in der Zentralschweiz

Konsumenten möchten nicht mehr nur einkaufen, sondern sehen Shopping Malls vermehrt auch als Treffpunkte, die zusätzliche Angebote bieten. Die Orell Füssli-Buchhandlung im Metalli soll ein Ort sein, der diese Erwartungen erfüllt. «Neben einer attraktiv gestalteten Buchhandlung machen vor allem die Mitarbeitenden mit ihrer Begeisterung und Fachkompetenz das Buch erlebbar. Ziel ist, dass Kundinnen und Kunden in eine andere Welt eintauchen, sich bei Orell Füssli inspirieren lassen und bei uns wohl fühlen», erläutert Simona Pfister die Strategie des grössten Schweizer Buchhändlers. Mit der Filiale im Metalli in Zug eröffnet Orell Füssli im kommenden Jahr – neben den bestehenden Buchhandlungen im Emmen Center und im Seedammcenter – die dritte Filiale in einem Einkaufscenter in der Zentralschweiz. Mit der Filiale im Bahnhof Luzern, die ebenfalls per Frühling 2022 geplant ist, wird es insgesamt der vierte Standort in der Region sein.