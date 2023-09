Neue Lektorinnen bei Arkana, Goldmann und Mosaik

Personalia

Seit dem 1. September unterstützen drei neue Lektorinnen die Non-Fiction-Programmbereiche von Goldmann, Mosaik und Arkana:

Stella Christiansen beginnt nach Stationen bei Prestel und Goldmann als Lektorin im Arkana Verlag.

beginnt nach Stationen bei Prestel und Goldmann als Lektorin im Arkana Verlag. Ihre Nachfolge als Lektorin im Goldmann Verlag wird Laura Graf antreten, die bereits ihr Volontariat bei Goldmann absolvierte und im Anschluss eine Position als Junior-Lektorin im Ariston Verlag übernahm.

antreten, die bereits ihr Volontariat bei Goldmann absolvierte und im Anschluss eine Position als Junior-Lektorin im Ariston Verlag übernahm. Alina Rothmeier war zunächst bei der Elisabeth Ruge Agentur tätig, ehe sie zu echt EMF ins populäre Sachbuch wechselte. Sie wird als Lektorin das Goldmann- und Mosaik-Team unterstützen.

Stella Christiansen wird in ihrer neuen Funktion an Caroline Colsman, Programmleitung Arkana und Kailash, berichten, Laura Graf und Alina Rothmeier an Johannes Engelke, Programmleitung Goldmann Sachbuch und Mosaik.