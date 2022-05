Mona Kasten punktet im Hardcover auf der SPIEGEL-Bestsellerliste

Bücher und Autoren

Einen romantischen Einschlag haben die Geschichten von Mona Kasten immer. Mit ihnen landete sie bereits mehrfach SPIEGEL-Bestseller. Auch ihr neues Buch „Lonely Heart“ verspricht eine Romanze. Es ist der Auftakt zur Serie „Scarlet Luck“, einer New-Adult-Reihe ab 16 Jahren rund um eine gleichnamige Band. In „Lonely Heart“ mündet das Interview der Protagonistin Rosie mit den Musikern in einem Fiasko. Dabei fasziniert sie vor allem Adam, der Schlagzeuger, weil über ihn nur bekannt ist, dass er seit Jahren keine Berührungen duldet. Der Roman steigt in der ersten Woche auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik ein.

Die einstige Selfpublisherin Mona Kasten erscheint damit jetzt statt im Paperback im Festeinband beim Bastei Lübbe-Imprint Lyx. Damit verbunden ist auch ein Preisanstieg von zuletzt 12,90 Euro auf 18 Euro, wobei es von der „Maxton Hall“-Trilogie schon einmal eine HC-Schuberausgabe gegeben hat.

Man habe aus der Veröffentlichung „etwas ganz Besonderes“ machen wollen, heißt es vom Verlag, der den Titel mit einer Spitzentitelkampagne begleitet. Gesetzt wird dabei vor allem auf die digitale Vermarktung mit zeitgleicher Kommunikation auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Der hauseigene Lyx-Instagram-Account mit 100.000 Followern habe dabei eine wichtige Rolle gespielt, berichtet Lyx-Verlagsleiterin Ruža Kelava.

Auch die neue Nummer 1 des SPIEGEL-Rankings, „Affenhitze“, der 12. „Kluftinger“-Fall des Gespanns Klüpfel/Kobr hat von Ullstein ein preisliches Uplift erfahren: von zuletzt 22,90 Euro auf 24,99 Euro.

Zur SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik geht es hier. (br+)