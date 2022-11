Neu auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Bücher und Autoren

Jo Nesbø schickt seinen Ermittler Harry Hole in „Blutmond“ zu einem neuen Einsatz. Im neuen Thriller des norwegischen Bestsellerautors macht Hole sich von Los Angeles aus auf den Weg nach Oslo, um dort das Schicksal zweier ermordeter Mädchen aufzuklären – und ganz nebenbei ein paar eigene Angelegenheiten zu erledigen. Der Musiker und Autor Nesbø legt damit den 13. Fall seines Hauptcharakters vor, der 1997 erstmals in „Der Fledermausmann“ ermittelte und steigt damit für Ullstein in der Bestsellerliste Hardcover Belletristik auf Platz 5 ein. Der bis dahin letzte Fall „Messer“ schaffte es im gleichen Ranking 2019 auf Platz 2 und hielt sich insgesamt 23 Wochen in der Liste.

Dominik Schwarzinger und Heinz Schuler beschreiben in ihrem Buch „Die Masken der Psychopathen“ (C.H. Beck) Menschen mit psychopathischen Persönlichkeitszügen. Jeder achte Mensch weise solche Merkmale auf und sei damit ein Stressfaktor für Familie und Freunde, aber auch im Beruf und in der Gesellschaft, schreiben sie. Schwarzinger und der 2021 noch vor der Veröffentlichung verstorbene Schuler beschreiben, wie man diese menschlichen „Raubtiere“ durchschaue und wie man mit ihnen umgehe. In der Bestsellerliste Paperback Sachbuch steigen die Psychologen damit auf Platz 17 ein.

Henrike Engel pendelt wechselweise zwischen München und Berlin, doch ihre eigentliche Liebe gehört Hamburg. Dort spielt auch ihre Serie „Die Hafenärztin“ (Ullstein), in der nun der 3. Band „Ein Leben für das Recht auf Liebe“ erschienen ist. In der Bestsellerliste Paperback Belletristik startet die Autorin auf Platz 6 und holt sich damit die bisher beste Platzierung innerhalb der Reihe. Engel beschreibt in ihrem Roman das Leben und die Erlebnisse der Hamburger Ärztin Anne Fitzpatrick um 1911 herum. Alle bisherigen 3 Teile der Serie erschienen im Jahr 2022.

Oliver Pötzsch lebt seit 2013 hauptberuflich als Schriftsteller historischer Romane und hat sich damit einen Lebenstraum erfüllt, wie er in einem Interview sagte. Bereits 2008 erschien der 1. Band der „Henkerstochter“-Serie, die Pötzsch auch begann, weil er in seiner Familiengeschichte Beziehungen zu einer Henkerdynastie im 17. Jahrhundert fand. Bisher sind 8 Bände erschienen, nun liegt der 9. Band „Die Henkerstochter und die Schwarze Madonna“ (Ullstein) vor, mit der sich der Hobby-Soulsänger in der Bestsellerliste Taschenbuch Belletristik Platz 13 sichert. Mit der Serie feiert Pötzsch auch international Erfolge: Die Bücher wurden bisher in mehr als 20 Sprachen übersetzt, heißt es vom Verlag.

Fabian Walter ist ein Steuerexperte aus Freiburg und hat sich zumindest in Social-Media-Kreisen in den vergangenen 2 Jahren einen gewissen Namen gemacht. Als „Steuerfabi“ ist er vor allem auf Instagram und TikTok unter dem Hashtag #1minutesteuern mit kurzen Steuertipps aktiv und kommt dort mittlerweile auf mehr als 1 Mio Follower und millionenfache Likes. In seinem Buch „Sei doch nicht besteuert“, erschienen bei Edition Michael Fischer, erklärt er nicht nur das komplexe Steuersystem Deutschlands, sondern zeigt auch Möglichkeiten auf, wie man konkret Geld sparen kann. Damit landet er zum Start in der Bestsellerliste Taschenbuch Sachbuch auf Platz 3.