Nachwuchsparlament tagt im Oktober

Das Nachwuchsparlament des Börsenvereins tagt in diesem Jahr zwei Tage lang digital und analog. Im Rahmen des Treffens wird am 5. Oktober auch ein neuer Nachwuchsprecher gewählt.

Ziel des Nachwuchsparlaments ist es, Nachwuchskräften der Branche ein gemeinsames Forum zu bieten. Der Börsenverein, der Mediacampus Frankfurt und Delius Klasing unterstützen das Nachwuchsparlament. Die Kooperationspartner tragen die Kosten für Anreise und Verpflegung aller 100 Teilnehmenden.

Die Agenda für das diesjährige Treffen:

Am 4. Oktober stehen Diskussionsrunden, Workshops und Networking zu verschiedensten Themen via Zoom auf dem Programm.

Am 5. Oktober liegt der Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit: Polarforscher und Delius Klasing-Autor Arved Fuchs stellt im analogen Programmteil auf dem Mediacampus Frankfurt sein Buch „Das Eis schmilzt: Klimaschutz und Wirtschaft. Neu denken“ vor und beantwortet die Fragen des Branchennachwuchses.

Am 5. Oktober findet zudem die Wahl des neuen Nachwuchssprechers statt. Cleo Ciba, die seit 2017 Nachwuchssprecherin ist, gibt ihr Amt turnusgemäß nach 2 Jahren ab; Lennart Schaefer bleibt ein weiteres Jahr im Amt. Das Nachwuchssprecher-Team vertritt die Belange der jungen Fachkräfte in Branche und Öffentlichkeit und gestaltet die Branchenpolitik im Börsenverein mit.

Auszubildende aus der Buch- und Medienbranche, Volontäre, Studierende buchnaher Studiengänge und Berufseinsteiger können sich bis zum 30. August um die Teilnahme am Nachwuchsparlament mit einem kurzen Essay zu den Themen „Nachhaltigkeit in der Buchbranche“ oder „Lesen als Schlüsselqualifikation in der Gesellschaft“ bewerben.

Weitere Informationen zum Nachwuchsparlament finden Sie hier. Vertreter des Nachwuchsparlament können sich zudem noch für freie Plätze im Mentoringprogramm des Börsenvereins bewerben.