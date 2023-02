Münchner Bücherschau hat eine neue Heimat

Aus den Unternehmen

Die 64. Münchner Bücherschau findet vom 16. November bis 3. Dezember 2023 im Haus der Kunst statt. Damit hat die große Buchausstellung gemeinsam mit den begleitenden Veranstaltungen eine neue Heimat gefunden. Der Umzug ist durch die Schließung des Kulturzentrums Gasteig notwendig geworden. Im vergangenen Jahr fand die Bücherschau in verkleinerter Form im Literaturhaus München eine vorübergehende Bleibe. Ab diesem Jahr ziehen die Buchausstellung und das Veranstaltungsprogramm in den Westflügel des Hauses der Kunst in der Prinzregentenstraße ein und knüpfen damit an die Vergangenheit an. Denn bereits von 1967 bis 1989 fand die Bücherschau in den dortigen Räumen statt. Durch den Umzug – verbunden mit einer neuen finanziellen Förderung des Freistaats – eröffnen sich viele Möglichkeiten, das Konzept der bewährten Buchausstellung zu bereichern und zu erweitern.

„Die Münchner Bücherschau ist das Aushängeschild für den Literatur- und Kulturstandort Bayern und eine feste Größe für die bayerische Verlagswirtschaft,“ so Staatskanzleichef und Medienminister Dr. Florian Herrmann, MdL. „Keine Frage, dass die Staatsregierung mit vereinten Kräften dabei unterstützt, diesem erfolgreichen Format eine aussichtsreiche Zukunft zu ermöglichen!“

Kunstminister Blume betont: „Von der Münchner Bücherschau zur Bayerischen Bücherschau: Gemeinsam retten wir die Münchner Bücherschau! Der Standort im Haus der Kunst bedeutet eine Rückkehr zu den Wurzeln. Zugleich eröffnen wir eine langfristige Perspektive, die Raum für eine spartenübergreifende Weiterentwicklung bietet. Das sind beste Voraussetzungen, um Bayern als traditionellen Verlagsstandort weiter zu fördern und die Lust am Buch zu beflügeln!“