Ein Cartoon-Tipp vom Experten

Bücher und Autoren

Flache Kalauer, fiese Bilder und Fußball-Cartoons sind nach Eigendarstellung das Spielfeld des Zeichners Oli Hilbring. Er ist Hauptgewinner des Deutschen Cartoonpreises 2022, den die Frankfurter Buchmesse und der Lappan Verlag ausloben. Hilbring macht sich auch in seinem Buchtipp fürs eigene Genre stark:

„Es gibt viele Buchtipps, recht selten liest man aber über Cartoon-Bücher. Mein Name ist Oli, ich bin in Herne groß und in Bochum dick geworden und ich habe gerade den Deutschen Cartoonpreis 2022 gewonnen. Ich bin also durchaus befähigt, Ihnen ein lustiges und mit 178 Seiten auch dickes Werk der komischen Kunst ans Zwerchfell zu legen: ‚Beste Bilder 13‘! Über 80 Zeichner*innen präsentieren ihre Sicht auf 2022. Die Welt im Krisenmodus, Krieg, Gaspreise und dann stirbt auch noch die Queen. Dieses Buch hilft, optimistisch zu bleiben. Gerade in ernsten Zeiten ist Lachen wichtig für die Psyche und mit mehr als 290 Zeichnungen für schlanke 12 Euro ist dieses Werk günstiger als ein Kasten Bier. Von politisch bis trivial ist alles dabei; ein Soldat, der trotz 100 Mrd für die Armee im Zugabteil ein 60-Cent-Dosenbier trinkt; ein Team von Experten, die eine Alien-Botschaft an die Menschheit entschlüsselt: ‚Ihr seid solche Pimmel.‘ Bester Cartoon-Jahresrückblick von den besten Kolleg*innen vonne Welt.“

Dieter Schwalm, Wolfgang Kleinert, Antje Haubner Beste Bilder 13, 176 S., 12 €, Lappan, ISBN 978-3-8303-3642-6