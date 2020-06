Mucksmäuschenlaut: Fallbeispiel für Buchmarketing

Sichtbarkeit ist die wohl am härtesten umkämpfte Ressource bei Selfpublishern, die im Buchhandel selten präsent sind und nicht die Marketingmaschinerie der Verlage hinter sich haben. Umso höher ist die Relevanz von Auszeichnungen und kostengünstigen Online-Marketingmaßnahmen. Der Deutsche Selfpublishing-Preis ist ein solches Tool, das den Selbstverlegern eine Bühne verschaffen soll. 2019 wurde der Gewinn u.a. mit einer Influencer-Kampagne der Agentur Mainwunder im Wert von 2000 Euro angereichert.

Stephan Goldmann gewann den Preis für seinen Reiseführer „MyHighlands Isle of Skye“ im Bereich Sachbuch. Die Ehrung habe ihm Anerkennung, Renommee und nicht zuletzt für Selfpublisher wichtiges Kapital verschafft, erzählt der Autor. Das Siegel sei zudem gegenüber dem Buchhandel eine „vertrauensbildende Maßnahme“. Auf die Kampagne verzichtete er jedoch freiwillig. Sein Reiseführer verkaufe sich eher anlass- und bedarfsbezogen, zudem sei er in seiner Nische schon sehr präsent und hätte sich bereits eine eigene Community aufgebaut, so der Autor.

Die zweite Preisträgerin Monika Augustin, die für ihr Kinderbuch „Mucksmäuschen“ (Epubli) ausgezeichnet wurde, entschied sich hingegen für die Kampagne.