Harlan Cobens »Das Grab im Wald« kommt im Stream

Harlan Coben ist weder auf dem Buch- noch auf dem TV-Markt ein Unbekannter. Seit Mitte der 90er-Jahre hat Coben rund 30 Thriller vorgelegt und wurde dafür unter anderem mit dem Edgar Allan Poe Award, dem Shamus Award und dem Anthony Award ausgezeichnet. In deutscher Ausgabe erscheint der Großteil seines Werkes beim Goldmann Verlag, für den Coben bereits zahlreiche Platzierungen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste verbuchen konnte. Sein Thriller „In ewiger Schuld“ beispielsweise kletterte 2017 bis auf den ersten Platz des Paperback-Rankings.

Etwas weniger gut verkaufte sich Cobens Krimi „Ein verhängnisvolles Versprechen“, der im Jahr 2007 „nur“ Platz 45 im Taschenbuch-Ranking erreichte. Dafür diente der Roman Jahre später als Vorlage für die Netflix-Krimiserie „Safe“, die am 10. Mai 2018 Premiere feierte. Zwei weitere Jahre später, im Februar 2020, erschien bei Netflix mit „Ich schweige für dich“ erneut die Adaption einer seiner Thriller-Bestseller im Serienformat.

Nun geht eine dritte Serie nach Vorlage eines Coben-Thrillers bei Netflix an den Start: Basierend auf dem Krimi „Das Grab im Wald“ von 2008 zeigt der Streamingdienst ab dem 12. Juni die gleichnamige Mini-Serie.

Zum Inhalt: 25 Jahre ist es her, dass die Schwester des heutigen Staatsanwalts Pawel Kopinski unter ungeklärten Umständen im Wald verschwand. Hinweise in einem aktuellen Fall deuten jedoch darauf hin, dass sie immer noch am Leben ist.

