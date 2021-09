Das planen Oetinger und Loewe im New-Adult-Segment

Neues Wachstum im Blick: Die Kinder- und Jugendbuchverlage Oetinger und Loewe haben sich im Segment New Adult einiges vorgenommen. Oetinger startet zur Frankfurter Buchmesse das neue Label Moon Notes für das Publikum der jungen Erwachsenen. Und Loewe will mit Loewe Intense mitmischen und bei der Generation Z, also der um die Jahrtausendwende geborenen Generation, punkten. Beide Verlage setzen auf eine engmaschige Kommunikation mit den Leserinnen und Lesern ihrer Bücher – Stichwort Community Building, wie es im Segment etwa auch schon Lyx vorgemacht hat.