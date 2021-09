Michael Pilarczyk motiviert Buchkäufer

Bücher und Autoren

Michael Pilarczyk ist in den Niederlanden ein erfolgreicher Motivationscoach. Der gebürtige Pole begeistert sein Publikum nicht nur bei Live-Events, sondern auch mit Podcast, Videos und eigener App.

Auch sein neues Buch „Je bent zoals je denkt“ (frei übersetzt: „Du bist, wie du denkst“), herausgegeben von Invictus (ein Imprint des Multimedia-Hauses Van Lindonk & de Bres), erobert die niederländischen Bestsellerlisten und steigt direkt auf Platz 2 ein. Ebenfalls im Ranking wieder auf Platz 9 aufgestiegen: Sein 2016 erschienener Ratgeber „Master Your Mindset“ (2016), der sich mehr als als 100.000-mal in den Niederlanden verkauft hat.

In seinen Büchern zeigt er auf, wie man durch Achtsamkeit und Meditation Seelenfrieden schaffen kann, um das eigene Leben besser zu gestalten. Zur deutschen Ausgabe von Pilarczyks Titeln ist aktuell noch nichts bekannt. In englischer Übersetzung liegt „Master Your Mindset“ vor.