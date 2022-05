Suzanne Vermeers Reise-Thriller steigt auf Platz 1 ein

Bücher und Autoren

Suzanne Vermeer ist in den Niederlanden weithin ein Begriff für Urlaubslektüre mit Spannung und ein Garant für hohe Verkaufszahlen. Entsprechend landet auch der neue Vermeer-Titel, der Reise-Thriller „Roadtrip“, direkt auf Platz 1 der Bestsellerliste.

Zum Inhalt: Paula Visser ist zusammen mit ihrem Mann Theo auf einer Reise entlang der amerikanischen Westküste. Mit einem Wohnwagen nehmen sie die Route, von der sie jahrelang geträumt haben. Doch dann trifft Paula in Las Vegas auf jemanden aus ihrer Vergangenheit und die Urlaubsstimmung schlägt um. Als Theo einige Tage später spurlos verschwindet, gerät sie in Panik. Was folgt, ist ein Albtraum.

Lange Zeit wusste niemand, dass sich hinter dem Pseudonym der niederländische Krimiautor Paul Goeken verbarg. Erst nach seinem Tod 2011 gab der Verlag A.W. Bruna seine Identität bekannt. Posthum wurde entschieden, dass sowohl Künstlername als auch Couleur der Romane fortgeführt werden. Wer das Pseudonym aktuell nutzt, ist eines der am besten gehüteten Geheimnisse der niederländischen Literaturszene.