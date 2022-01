Ludger Kleyboldt: Digitalkompetenz als Dienstleistung

Der NWB Verlag will wachsen und sich künftig auch als Dienstleister für andere Verlage etablieren. Dazu hat sich der RWS-Fachverlag (hier geht es zum Verlagsprofil von NWB in der buchreport-Analyse „Die 100 größten Verlage”) mit einer Gruppenstruktur neu aufgestellt: Die beiden Geschäftsführer Ludger Kleyboldt, der das Unternehmen in dritter Generation führt, und Mark Liedtke konzentrieren sich in der NWB Beteiligung auf die Gruppenstrategie und die Begleitung der Gruppenmitglieder NWB Verlag, JUVE Verlag, Knoll (Steuerrechtsinstitut) und NWB Central, wo die Technologiekompetenz gebündelt wurde. Das operative Geschäft der Gruppenmitglieder wird jeweils von neuen Geschäftsleitungsteams verantwortet.

NWB Central soll nicht nur als Serviceeinheit für die hauseigenen Unternehmen agieren, sondern auch Dienstleistungen und Consulting für andere Verlage erbringen. Ludger Kleyboldt erläutert im Interview Idee und Plan.

Wieso steigen Sie mit NWB Central auch ins Dienstleistungs- und Consultinggeschäft für andere Verlage ein?