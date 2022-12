Logbuchladen in Bremen: Authentisch bleiben

Kürzlich ist der Deutsche Buchhandlungspreis 2022 verliehen worden. buchreport stellt die 3 Hauptpreisträger aus Stade, Bremen und Bernau vor. In Frage-Antwort-Porträts beschreiben sie ihre Konzepte und Ansichten. Diesmal: Im Bremer Logbuchladen, den er gemeinsam mit seiner Ehefrau Sabine Stiehler betreibt, legt Axel Stiehler großen Wert auf Buchausstattung und -gestaltung.

Wie alles begann …

Meine Frau Sabine Stiehler ist gelernte Buchhändlerin und Schriftsetzerin und hat ein paar Semester Buchwesen studiert. Ich bin Diplom-Designer und gelernter Drucker und war über 10 Jahre lang Verleger in der Achilla Presse. Somit beschäftigen wir uns beide unser gesamtes Berufsleben immer wieder mit Büchern. Als in Bremen dann das alte innerstädtische Hafengebiet stillgelegt und der neue Ortsteil Überseestadt am Europahafen gebaut wurde, haben wir die Gelegenheit genutzt, uns einen lang gehegten Wunsch mit einer eigenen Buchhandlung zu erfüllen. Vor fünf Jahren sind wir dann allerdings noch mal im Stadtteil umgezogen, unseren KundInnen etwas entgegen, was eine gute Entscheidung war.

Was zeichnet Ihr Konzept aus?