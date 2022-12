buchhandelspraxis.de: Am Format wird noch gefeilt

Buchhändler auf vielen Feldern sattelfester für den Arbeitsalltag machen: Das haben sich die Verbundgruppen Nordbuch Marketing, eBuch und LG Buch mit dem im April 2021 im Schulterschluss gestarteten Seminarprogramm buchhandelspraxis.de vorgenommen. Die Angebote wurden von den Verbundgruppen und der Beraterin Stefanie Lange speziell für den unabhängigen Buchhandel entwickelt.

Wie ist die Resonanz in der Zielgruppe? „Im Moment läuft es eher verhalten. In den Buchhandlungen stehen derzeit andere Themen als die Weiterbildung auf der Agenda“, räumt Nordbuch-Geschäftsführerin Swantje Meininghaus ein.



Um in Zukunft mehr Zuspruch zu erreichen, feilen die Verbundgruppen derzeit mit Stefanie Lange am Format. „Im Moment wird ein erweiterter E-Learning-Ansatz mit flexibel abrufbaren Seminaren oder Seminarbausteinen geprüft“, schildert Meininghaus. Bislang gibt es auf der Plattform nur Live-Termine und noch keine Aufzeichnungen der durchgeführten Webinare in einer Mediathek.

Das Weiterbildungsprogramm auf der Website

buchhandelspraxis.de umfasst Themen wie Raum- und Service-Konzepte, Vermarktung, Social Media, Verkauf und Customer Journey, aber auch Führung, Personalentwicklung, Strategie und Change Management. Folgende Termine für 2023 stehen bereits fest: Präsentation – Was Kunden lockt und verführt (8. März), Impuls und Austausch – Umsatzchancen nutzen (15. und 22. März), Impuls und Austausch – Wie nutze ich Kennzahlen erfolgreich? (19. April und 3. Mai) sowie Erfolgreich Texte verfassen (4. und 18. April).