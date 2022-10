108 Nominierte für den Deutschen Buchhandlungspreis 2022

Buchhandel, Veranstaltung

Der Deutsche Buchhandlungspreis feiert das kulturelle Leben in den Buchhandlungen vor Ort. Einmal im Jahr schüttet die Kulturstaatsministerin Preisgelder für insgesamt 108 Buchhandlungen aus, die sich in besonderer Weise um das Buch bemüht haben.

Der Preis wird wie immer in 3 Kategorien vergeben:

7000 Euro für bis zu 100 hervorragende Buchhandlungen

15.000 Euro für bis zu fünf Buchhandlungen, die aus den nominierten Buchhandlungen besonders herausragen

25.000 Euro für die drei besten der nominierten Buchhandlungen

In diesem Jahr gingen 435 Bewerbungen ein, aus denen nun 108 Buchhandlungen nominiert wurden. In welcher Kategorie die Buchhandlungen jeweils gewonnen haben, wird Kulturstaatsministerin Claudia Roth bei der Preisverleihung am 30. Oktober in Augsburg bekanntgeben. Zehn weitere Buchhandlungen werden mit einem undotierten Gütesiegel ausgezeichnet.

Roth: „Die weiterhin hohen Bewerbungszahlen für den Deutschen Buchhandlungspreis sind ein schöner Beleg für die große Wertschätzung dieser Auszeichnung in der Buchbranche. Trotz der immensen Herausforderungen, denen der Buchmarkt seit Jahren gegenübersteht, setzen die Buchhändlerinnen und Buchhändler in Deutschland ihre wichtige Arbeit unbeirrt fort.

Mit den Schätzen aus ihren handverlesenen Sortimenten sind sie literarische Fluchthelfer, die uns dabei helfen, den Sorgen und Nöten des Alltags für einige Stunden zu entkommen.

Zugleich sind Deutschlands Buchhändlerinnen und Buchhändler wichtige Bildungslotsen, die uns regelmäßig dazu ermuntern, uns neues Wissen über das Geschehen in der Welt anzueignen. Damit sind sie ein unverzichtbarer Baustein unserer demokratischen Kultur. Diesem Engagement erweisen wir auch in diesem Jahr unsere Ehre mit der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises.“

Die Liste der Nominierten 2022

BADEN-WÜRTTEMBERG

Aegis Literatur Buchhandlung, Ulm

Bücher- und Handelsregal, Bopfingen

Buchhandlung Bücherstübli, Waldshut-Tiengen

Buchhandlung Eulenspiegel, Wiesloch

Buchhandlung Schmidt, Schwäbisch Gmünd

Buchhandlung zum Wetzstein, Freiburg

BuchKultur Opitz, Konstanz

Buchladen in der Rainhof Scheune, Kirchzarten

Lyrikhandlung am Hölderlinturm, Tübingen

Quichotte – Literarische Buchhandlung, Tübingen

BAYERN

blattgold literatur, München

Bücher Lehmann, Nördlingen

Buchhandlung am Obstmarkt, Augsburg

Buchhandlung am Turm, Ochsenfurt

Buchhandlung Genniges in Roth, Roth

Buchhandlung Jakob, Nürnberg

Buchhandlung Volkert, Sulzbach-Rosenberg

Buchladen am Kopernikusplatz, Nürnberg

Hätzfelder Bücherstube, Würzburg

Literatur Moths, München

Rauch & König Buchladen, München

BERLIN

BötzowBuch

Buchhandlung Winter

Buchladen zur schwankenden Weltkugel

Der Zauberberg

Die Buchkönigin

Disko – Buchhandlung für Literatur und Theater

Einar & Bert Theaterbuchhandlung

Godolt

Khan Aljanub

Kommedia Buchhandlung

Libelle

Prior & Mumpitz

Schropp Land & Karte

Uslar & Rai

Zabriskie – Buchladen für Kultur und Natur

BRANDENBURG

Buchhandlung Mayer, Finsterwalde

Buchhandlung Schatzinsel, Bernau

Buchladen Sputnik, Potsdam

BREMEN

Logbuch

HAMBURG

Buchhandlung Blattgold

Buchhandlung Lüdemann

Buchhandlung Seitenweise

Knuffels

HESSEN

Brencher Buchhandlung, Kassel

Buchhandlung Lesezeichen, Darmstadt

Buchhandlung Paul und Paulinchen, Fulda

Buchladen am Freiheitsplatz, Hanau

Lesebär, Großkrotzenburg

litera, Langen

Literaturhandlung Paperback, Bad König

Schnitzlersche Buchhandlung, Wetzlar

TFM – Centro do Livro e do Disco de Língua Portuguesa, Frankfurt am Main

Weltenleser, Frankfurt am Main

Wortreich – Buchhandlung in der Villa Herrmann, Ginsheim-Gustavsburg

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Bücherinsel Binz, Ostseebad Binz

Buchhandlung Wolgast, Wolgast

Dahlmanns Bazar, Sassnitz

littera et cetera, Schwerin

Sequential Art, Rostock

NIEDERSACHSEN

Bücher von Bestenbostel, Nordenham

Bücherwurm, Braunschweig

Buchhandlung Buchstäblich, Lilienthal

Buchhandlung Moller, Bad Lauterberg im Harz

Eulenspiegel Buchhandlung, Göttingen

Friedrich Schaumburg, Stade

Sternschnuppe Buchhandlung, Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

BiBaBuZe, Düsseldorf

Bücherstube Aegidienberg, Bad Honnef

Buchhandlung Der Wunderkasten, Münster

Buchhandlung Kortenkamp, Haltern am See

Buchhandlung Krein, Neunkirchen-Seelscheid

Buchhandlung Ute Hentschel, Burscheid

Buchhandlung WortReich, Kerpen

buchLaden46, Bonn

Der andere Buchladen, Krefeld

Hansen & Kröger, Wiehl

Heinrich-Heine Buchhandlung, Essen

Knirps & Riese Kinderbuchladen, Köln

Parkbuchhandlung, Bonn

Pegasus Buchhandlung, Verl

WortReich – Lesen und mehr, Meschede

RHEINLAND-PFALZ

Buchhandlung Leseratte, Bad Kreuznach

der buchladen Wissen, Wissen/Sieg

hähnelsche buchhandlung, Hachenburg

SAARLAND

Bücherhütte Wadern, Wadern

Buchhandlung Rote Zora Merzig, Merzig

Buchhandlung und Antiquariat Hahn, Kirkel-Limbach

SACHSEN

Büchers Best, Dresden

Buchhaus-Reisen, Limbach-Oberfrohna

Richters Buchhandlung, Dresden

Rotorbooks, Leipzig

SeitenBlick, Leipzig

Taschenbuchladen, Freiberg

SACHSEN-ANHALT

Buchhandlung in den Franckeschen Stiftungen, Halle

Der Esel auf dem Dach, Wittenberg

Fabularium, Magdeburg

Mein Buchladen, Köthen

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Buchhandlung Jan Stümpel, Friedrichstadt

Buchhandlung Schopf, Brunsbüttel

Carl-von-Ossietzky Buchhandlung Flensburg, Flensburg

Edition-115, Felde

Kropper Buch, Kropp

Prosa – Der Buchladen, Lübeck

THÜRINGEN

Buchhandlung LeseLust, Eisenach

Buchhandlung Niklas, Mühlhausen

Lesezeichen. Die Buchhandlung, Schmalkalden

Lutherbuchhandlung, Schmalkalden

Wie jedes Jahr werden auch 2022 zehn undotierte Gütesiegel Buchhandlungen vergeben, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren im Schnitt über einer Million Euro lag. Dazu zählen folgende Buchhandlungen:

BADEN-WÜRTTEMBERG

Buchhandlung Straß, Baden-Baden

BAYERN

Buch Kempter, Ottobrunn

HAMBURG

Kurt Heymann Buchzentrum

HESSEN

Buchhandlung Jakobi, Frankenberg (Eder)

NIEDERSACHSEN

Leuenhagen & Paris, Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

Buchhandlung Jost, Bonn

Buchladen Neusser Straße, Köln

SAARLAND

Buchhandlung Raueiser, Saarbrücken

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Scheller Boyens Buchhandlung, Heide

THÜRINGEN

Buchhandlung Peterknecht, Erfurt

Der unabhängigen Jury unter Vorsitz von Knut Cordsen (Moderator, Literaturkritiker) gehören in diesem Jahr an: Jim Baker (Querverlag), Monika Bilstein (Peter Hammer Verlang), Christian Geschke (Verlagsvertreter), Britta Jürgs (AvivA Verlag), Shelly Kupferberg (Journalistin, Moderatorin, Autorin) und Manuela Reichart (Autorin, Literaturkritikerin).

