Libri und die tolino Allianz verlängern die Partnerschaft

Libri ermöglicht dem unabhängigen Buchhandel die Anbindung an die tolino Allianz. Mit der Verlängerung profitieren Buchhandlungen somit auch in den kommenden Jahren von einem einfachen Zugang für ihre Kund*innen zum digitalen Lesen.

Als tolino Vermarktungspartner unterstützt Libri inhabergeführte Buchhandlungen technisch wie vertrieblich beim Verkauf von E-Books und Audiobooks sowie tolino Readern und eröffnet deren Endkund*innen den Zugang zu einem der führenden eReading-Dienste.

Als Großhandelsplattform auch für digitale Inhalte eröffnet Libri darüber hinaus Content-Lieferanten ebenso wie Händlern bereits seit mehr als zehn Jahren den Handel mit E-Books. Für alle tolino Händler agiert Libri als zentraler E-Book-Lieferant und sorgt für eines der größten E-Book-Sortimente. „Innerhalb der tolino-Allianz sind wir einerseits das entscheidende Bindeglied hin zum inhabergeführten Buchhandel und ermöglichen andererseits allen angeschlossenen tolino-Allianz-Händlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz den Zugriff auf mehr als 3,7 Millionen E-Books“, berichtet Abike Ullrich, Leiterin Produktmanagement Digital bei Libri.

An der Schnittstelle zwischen nationalen und internationalen Verlagen sowie dem angebundenen Handel erbringt Libri umfangreiche Distributions- und Content-Management-Leistungen rund um das Thema E-Book und vereint zugleich die Interessen aller Partner: den flächendeckenden und einfachen Zugang zum digitalen Lesen zu sichern.

“Wir freuen uns, dass wir die Zusammenarbeit gemeinsam mit den Partnern der tolino-Allianz, den inhabergeführten Buchhandlugen und nicht zuletzt unseren Verlagspartnern fortsetzen können. Und unseren Teil zur Erfolgsstory von tolino beisteuern. Wir tragen mit unseren Leistungen heute und auch künftig wesentlich dazu bei, dass tolino die eReading-Lösung für die gesamte Buchbranche ist“, so Abike Ullrich.

Über Libri:

Die Hamburger Libri-Gruppe ist der führende Buchgroßhändler in Deutschland (Barsortiment) und Europa. Mit seinen Dienstleistungen sichert Libri die kurzfristige Verfügbarkeit nahezu aller deutschsprachigen und vieler internationalen Buchpublikationen in jeder Buchhandlung, stationär und online. Im Dienst der deutschen Buchbranche ermöglicht Libri damit einer breiten Bevölkerung einen schnellen und effizienten Zugang zu Kultur, Information und Bildung. Libri versteht sich so als Garant einer vielfältigen Buchkultur und als eine für die Gesellschaft und Meinungsfreiheit engagierte Unternehmensgruppe.

Zur Libri-Gruppe gehören die Libri GmbH (Buchgroßhandel), die Spedition BOOXpress GmbH, der Spezialist im Bereich der digitalen Buchpublikation, und im Self-Publishing Books on Demand GmbH (BoD) sowie Beteiligungen an der Barsortiment Könemann Vertriebs GmbH, der Internetplattform genialokal.de und der Schweizer Buchzentrum AG.