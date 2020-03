Lesestoff und Kinderbeschäftigung stark gefragt

Handel, Verlage

In der vergangenen Woche (KW11) hat die Kinder- und Jugendbuch-Nachfrage in den deutschsprachigen Märkten um 8% gegenüber der Vorwoche angezogen, offenkundig eine Reaktion auf die Kita- und Schulschließungen. Besonders gefragt (gemessen an verkauften Stückzahlen):

Jugendbücher ab 12 (+27%)

Spielen, Lernen (+26%)

Kinderbücher bis 11 Jahre (+19%)

Unterdurchschnittlich haben die sonst immer viel gekauften Bilderbücher abgeschnitten.

Neben den bekannten Bestsellertiteln, hier die aktuellen Monatslisten Bilder und Kinderbücher und Jugendromane und Sachbücher, ist der gerade herausgekommene 4. Band von Anna Ruhes „Duftapotheke“ (Arena) im Jugendbuch stark gefragt.

Die Nachfrage im Bereich Kinderbeschäftigung (Warengruppe 29 Spielen, Lernen) verteilt sich die Nachfrage auf viele Produkte, zuletzt wurden laut Media-Control- Handelspanel häufig verkauft:

Titel Verlag ISBN Mein liebstes Oster-Puzzlebuch Trötsch 9783957748706 Spring in eine Pfütze! Das Buch zum Fertigmalen Community Editions 9783960960775 111 Häschen-Witze Coppenrath 9783649633075 Mein superdicker Ostermalblock Coppenrath 9783649634911 Wir basteln! – Malen, Ausschneiden, Kleben – Ostern Loewe 9783743205772 111 Flach-Witze Coppenrath 9783649633051 Mein superstarker Schulanfangsblock. Buchstaben, Zahlen, Schwungübungen Arena 9783401716329 Mein superdicker Mal- und Bastelblock. Frohe Ostern! Arena 9783401716275 Mein Anziehpuppen-Stickerbuch: Einhörner Usborne 9781789411966 Meine Frühlingsrätsel WWS ArsEdition 9783845835655

Hier wird es auch in den kommenden Wochen weiter Bedarf geben. Die Frage ist, wie den Kunden entsprechende (Online-)Offerten gemacht werden können, auch mit Blick auf das anstehende Ostergeschäft. Teilen Sie gerne Ihre Ideen mit: Im Kommentarfeld direkt unter diesem Artikel oder schreiben Sie uns eine E-Mail an buchhandelspraxis@buchreport.de.

Während die Verlage hoffen, dass (auch mit Blick aufs Ostergeschäft) ihre aktuelle Produktion irgendwie auf den Markt findet, bereitet auch das Lizenzgeschäft Sorgen, nachdem mittlerweile auch der Ausweichtermin der internationalen Kinder- und Jugendbuchmesse Bologna gestrichen wurde.