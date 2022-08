Kölner Bücherfest lädt am 21. August in die Horbach-Hallen

Kunsträume der Michael Horbach Stiftung

Wormser Str. 23

50677 Köln

Der Eintritt ist frei!

Silvia Maul, die Geschäftsführerinn der Vertriebskooperation forum independent, rief die Veranstaltung 2020 im ersten Corona-Sommer, ins Leben, um Begegnung rund ums Buch dem Publikum weiterhin analog möglich zu machen. Michael Horbach öffnete die Hallen der Kunsträume für die Buchhandlungen, Lesungen und Ausstellungen – ein Angebot, das trotz der schwierigen Gesamtsituation 2020 ca. 150 Besucher:innen in die Südstadt gelockt hat. Der gute Start ermunterte alle, das Projekt auch in 2021 zu wiederholen, mehr als doppelt soviele Besucher:innen fanden den Weg in die Hallen.