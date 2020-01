KNV Zeitfracht liefert künftig über DPD aus

Handel

KNV Zeitfracht hat eine strategische Partnerschaft mit dem privaten Paketdienst DPD vereinbart. Künftig beliefert DPD Kunden des Buchgroßhändlers mit Buch- und Medienprodukten. Das Angebot umfasst:

Lieferungen aus den E-Commerce-Dienstleistungen der KNV Zeitfracht an Privatpersonen

Sendungen an die Kunden im Buchhandels- und Verlagsauslieferungsgeschäft.

„Mit der Kooperation beschreiten wir in der Buchlogistik neue Wege. Wir knüpfen mit diesem innovativen Ansatz an die Firmentradition an“, sagt Jasmin Schröter, Gesellschafterin der Zeitfracht Gruppe und Nichte des DPD-Firmenmitgründers Horst Walter Schröter. „Unseren KNV Zeitfracht Kunden können wir so auch einen weit reichenden Service wie das Tracking ihrer Lieferungen bieten. Sie können künftig genau verfolgen, wo sich Ihre Sendung befindet und wann sie genau geliefert wird.“

DPD gehört zur internationalen DPD-Gruppe, die deutschlandweit 78 Depots und 700 Paketshops führt. Der Dienstleister transportiert nach eigenen Angaben rund 375 Mio Pakete jährlich. Eric Malitzke, Geschäftsführer von DPD Deutschland: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem führenden Akteur in der deutschen Buchlogistik. Mit der Verknüpfung von B2B und B2C und einem hohen Anspruch an eine transparente und zuverlässige Zustellung ist KNV Zeitfracht ein Partner, der hervorragend zum Profil von DPD passt.“

Der Logistikdienstleister Zeitfracht hat den Buchgroßhändler KNV zum 1. August 2019 übernommen, nachdem dieser im Frühjahr Insolvenz angemeldet hatte. Weitere Informationen und Hintergründe zur Übernahme von KNV durch Zeitfracht im KNV-Themendossier.