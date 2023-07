Klett-Cotta Verlag schaltet neuen Webauftritt online

Verlage

Der Stuttgarter Verlag Klett-Cotta hat seinen Online-Auftritt einem Relaunch unterzogen und kommt nun in neuen Kleidern daher. Neben einer verbesserten Suchfunktion biete die neue Website www.klett-cotta.de den Nutzern Zusatzinhalte und Informationen zu den Büchern, Zeitschriften und digitalen Produkten des Verlags, wie der Verlag mitteilt.

So erschließe die Website beispielsweise erstmals den kompletten Kaufzugriff auf ca. 30.000 Zeitschriftenartikel aus dem Fachverlagsprogramm.

Die Website soll künftig wieder stärker als zuvor im Zentrum der digitalen Verlagsaktivitäten stehen und bisher dezentrale Funktionen vereinen. In weiteren Schritten werden unter anderem die bestehenden Verlagsblogs aufgelöst und integriert. Auch weitere Ausbaustufen in Richtung Handels- und Lizenzportal sind in Planung.

Geschäftsleiter Ralf Tornow: „Innerhalb von wenigen Monaten hat unser engagiertes Projektteam gemeinsam mit der Agentur Wirth & Horn Informationssysteme GmbH in einem wahren Kraftakt eine moderne, visuell und technisch hochwertige Lösung umgesetzt, auf die wir mit Stolz blicken.“