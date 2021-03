Mildenberger: Kinder für die weitere Schullaufbahn fit machen

Eines der bestverkauften Schulbücher im Mildenberger Verlag ist „Das ABC der Tiere“. Das auf der Silbenmethode aufbauende Buch ist Ende der 90er-Jahre aus der Zusammenarbeit mit dem damaligen Deutschlehrer Klaus Kuhn entstanden, der zusammen mit Kollegen nach neuen Methoden suchte, Kinder mit Leserechtschreibstörung zu unterstützen. Das Lehrwerk kam 2000 auf dem Markt und hat das zwischenzeitlich vernachlässigte Lesen­lernen mit Silben an deutschen Schulen wieder salonfähig gemacht, berichtet Geschäftsführer Frank Mildenberger. Er schätzt, dass man mit dem Klassiker, auf dem mittlerweile das gesamte Deutschprogramm des Verlags aufbaut, einen Marktanteil von annähernd 10% im dicht besetzten Fibelmarkt hat.

Lehrmaterialien aus der Praxis zu entwickeln, ist bei Mildenberger Programm. Der 1945 als Lehrmittel-Verlag Offenburg-Mainz in der französischen Besatzungszone gegründete Verlag wurde 1953 vom damaligen Prokuristen Karl Mildenberger gekauft und ist seitdem in dritter Generation inhabergeführt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Grundschulbereich. Neben dem „ABC der Tiere“ im Fach Deutsch gehören „Das Mathebuch“ und „Mathetiger“ in der Mathematik sowie „Rondo“ im Fach Musik zu den etablierten Standardwerken im Markt, sagt Frank Mildenberger. Darüber hinaus gibt es Angebote u.a. für den Sprachen-, Kunst- und Religionsunterricht sowie Materialien für den Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Deutsch als Fremdsprache (DaF).