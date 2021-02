Klimabuch von Bill Gates neue Nr. 1 der Sachbuch-Bestsellerliste

Bücher und Autoren

Mit seinem Plädoyer für den Einsatz von Atomkraft im Dienste des Klimaschutzes sorgte Microsoft-Gründer Bill Gates zuletzt für Schlagzeilen. Die These stammt aus seinem neuen Buch „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern“, das sich in dieser Woche aus dem Stand an die Spitze der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch gesetzt hat.

Gates argumentiert in seinem „Weckruf“ dafür, dass man den CO2-Ausstoß nur reduzieren könne, indem man in neue Technologien investiert – vor allem in Kernkrafttechnik, denn ohne Atomenergie lasse sich der Klimawandel nicht stoppen.

Nachdem die US-amerikanische Originalausgabe bei dem zu Penguin Random House gehörenden Verlag Alfred A. Knopf erschienen war, überraschte es angesichts des großen Bestsellerpotenzials, dass die deutsche Ausgabe nicht ebenfalls ein Verlag des Konzerns, sondern stattdessen das Bonnier-Unternehmen Piper ins Programm genommen hatte.

Danach befragt, warum man den Zuschlag bekommen habe, antwortet Verlegerin Felicitas von Lovenberg: „Wir glauben, weil wir uns in jeder Hinsicht sehr engagiert gezeigt haben und auch deutlich gemacht haben, dass das Anliegen des Buchs, nämlich die Vermeidung einer Klimakatastrophe, absolut auch unseres ist.“

Piper hat „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern“ in einer Startauflage von 60.000 Exemplaren in den Handel gebracht und begleitet den Titel mit einem umfassenden Marketingpaket. Zudem ist Gates in den Medien präsent, vom Vorabdruck im „Focus“ bis zum Exklusivinterview im TV-Talk „Maischberger“.