Thalia beteiligt sich an »Klagewelle«

Einzelhandel

Der Einzelhandelsverband HDE und Einzelhandelsunternehmen verlangen von der Politik eine Öffnungstrategie. Der in der Bundespressekonferenz mit aufgetretene Thalia-CEO Michael Busch hat in einem anschließenden Pressegepräch klar gestellt, dass es bei seinem Appell, am 8. März den Lockdown zu beenden, nicht bleiben wird: „Wir klagen!“

Zusammen mit anderen Einzelhandelsunternehmen werde es zu einer „Klagewelle“ kommen mit dem Ziel, erstens die Wiederöffnung zu gewährleisten und zweitens konkrete und schnelle Hilfeleistungen zu erreichen. Es gehe auch darum, die Zukunft der Innenstädte zu sichern. Die bisherigen Erfahrungen mit der Politik und der Bürokratie sei „wie in einem schlechten Film“, weshalb jetzt auch alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft werden sollen.