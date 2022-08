Kalender-Saisonstart mit Schulbegleitern

Verlage

Ein erster Blick aufs Kalendergeschäft der Edition 2023, dessen Vorsaison jetzt abgeschlossen ist und leicht über Vorjahr liegt (s. ausführlicher).

In den aktuellen Themenbestsellerlisten Kalender sind zum Schuljahresbeginn mehrere Lehrer-Arbeitskalender in den verschiedenen Preiskategorien prominent vertreten, die der spezialisierte FLVG Verlag (Straßberg/Sachsen) und der zur Cornelsen-Gruppe gehörende Verlag an der Ruhr produzieren. Auch der „Spring in eine Pfütze“-­Schülerkalender (Community Editions) ist nachgefragt.

Sowohl bei einigen Schuljahres-Kalendern als auch bei einer ganzen Reihe klassischer Kalender wurden angesichts der steigenden Produktionskosten die empfohlenen Preise angehoben. Darunter sind auch die in der Jahresrechnung üblicherweise ganz vorne liegenden Bestseller „Der literarische Katzenkalender“ (Schöffling), die „Lebensfreude“-Kalender des PAL-Verlags und „Der grüne Wink“ (Gärtner Pötschke). Sie sind jeweils 1 Euro teurer, was bei den beiden Letztgenannten immerhin einen zweistelligen Prozentaufschlag bedeutet. Das gilt ebenso für den „Renate Bergmann“-Kalender, für den ArsEdition jetzt 15 Euro statt 12,99 Euro empfiehlt.