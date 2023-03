Jürgen Scholl erweitert Geschäftsführung im Bund-Verlag

Personalia

Jürgen Scholl (55) steigt zum 1. April neben Rainer Jöde (66) in die Geschäftsführung des Frankfurter Bund-Verlags ein.

Scholl, der 25 Jahre Fachverlagserfahrung mitbringt, führte zuletzt als Geschäftsführer die Verlagsagentur CW Haarfeld, Köln, und baute hier neue Geschäftsfelder im Content Marketing in der Gesundheitswirtschaft aus. Zuvor war er langjähriger Chefredakteur verschiedener Zeitschriftentitel, Programmleiter und schließlich, in Personalunion mit seiner Tätigkeit bei CW Haarfeld, Verlagsleiter Personalmedien bei Wolters Kluwer Deutschland in Köln.

„Ich freue mich sehr“, so der langjährige Bund-Verlag Geschäftsführer Rainer Jöde, „zusammen mit Jürgen Scholl ein Führungstandem zu bilden. Die Herausforderungen durch die Digitalisierung und die weitere Entwicklung zielgruppengenauer Produkte werden dafür sorgen, dass uns die Arbeit nicht ausgeht.“

Der Bund-Verlag ist führender Anbieter von arbeits- und sozialrechtlichen Fachinformationen für Betriebs- und Personalräte und feierte im vergangenen Jahr das 75-jährige Bestehen.