Jojo Moyes neu auf Platz 1 im Paperback

8 Titel hatte Jojo Moyes veröffentlicht, bevor ihr mit „Ein ganzes halbes Jahr“ 2013 in Deutschland der Durchbruch gelang. Seit dem Bestsellererfolg bedient sich Rowohlt an der Moyes’schen Backlist und bringt ältere Romane der Autorin als deutsche Erstveröffentlichungen oder Neuauflagen auf den Markt. In dieser Woche setzt sich der 2010 erstmals bei Goldmann veröffentlichte Roman „Der Klang des Herzens“ (engl. „Night Music“, 2008) an die Spitze der Bestsellerliste Paperback-Belletristik.

Der jetzt eingeführte Autorenname lässt die Leser auch bei wiederveröffentlichten Titeln zugreifen, die Bestsellerplatzierungen geben dem Konzept recht. Zuletzt sind auf diese Weise erschienen: