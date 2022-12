Johannes Neuer wird Direktor der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig

Personalia

Johannes Neuer, derzeit Bibliothekarischer Direktor beim Bibliotheksdienstleister EKZ, wird ab August 2023 Direktor der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) am Standort Leipzig. Er wird Nachfolger von Michael Fernau, der nach mehr als 15 Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand tritt.

Vor seiner Tätigkeit beim EKZ Bibliotheksservice war Neuer Führungskraft bei der New York Public Library. Der Verwaltungsrat der DNB hatte der Empfehlung der Auswahlkommission zur Berufung von Neuer zugestimmt. Vorausgegangen war ein Auswahlverfahren, das mit mehreren Bewerberinnen und Bewerbern nach einer öffentlichen Ausschreibung stattfand.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth begrüßt die Entscheidung des Verwaltungsrates: „Ich freue mich, dass es mit Herrn Neuer gelungen ist, einen erfahrenen Direktor im internationalen Bibliothekswesen zu finden. Zudem bringt er wichtige Erfahrungen aus der bibliotheksnahen Wirtschaft mit.“