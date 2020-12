Jan Altersten wird CEO bei Arvato Financial Solutions

Jan Altersten war sowohl während als auch nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in Stockholm als selbstständiger Unternehmer tätig. 2006 verkaufte er seine Kanzlei, übernahm anschließend verschiedene Führungsaufgaben in der Finanzdienstleistungsbranche und trat 2013 als Chief Commercial Officer Nordics in die Dienste von Arvato ein. Ein Jahr später wurde er zum CEO Nordics berufen und stieg in die weltweite Geschäftsleitung von Arvato Financial Solutions auf. 2016 folgte dann die Ernennung zum President B2C Finance & Collection Nordics.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team. Gemeinsam werden wir Arvato Financial Solutions und unsere Produkte noch digitaler, internationaler und wachstumsstärker zu machen“, so Jan Altersten.