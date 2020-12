Frankfurter Buchmesse schließt New Yorker Büro

Marketing, Markt

Die Frankfurter Buchmesse gibt zum Jahresende ihre New Yorker Präsenz auf. Das meldet das US-Branchenblatt „Publishers Weekly“ mit Bezug auf eine E-Mail von Thomas Minkus, der für die Buchmesse in New York als Vice President for Emerging Media and English-language Markets die internationalen Kontakte pflegt. Demnach sei „dieser Schritt aufgrund der Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäft der Frankfurter Buchmesse notwendig geworden und Teil des laufenden Umstrukturierungsprozesses“.

Buchmesse-Chef Juergen Boos hatte Mitte November mit Hinweis auf die zweistelligen Mio-Einbußen durch Ausfall der diesjährigen Präsenzmesse einen Sanierungsplan skizziert, demzufolge die bestehenden Strukturen der Buchmesse gestrafft, Abteilungen zusammengelegt und Stellen abgebaut werden. Mit der Bundesregierung sei die Buchmesse wegen mehr finanzieller Unterstützung bei ihrer internationalen Präsenz im Gespräch, wie dem Unterhalt des Büros in New York.

Offenbar hat es keine hinreichenden zusätzlichen Unterstützungszusagen gegeben. Das German Book Office wurde 22 Jahre lang unterhalten und war 2017 in Frankfurt Book Fair in New York umbenannt worden. Die Dependance kümmerte sich um den Verkauf von Ausstellungsflächen in Frankfurt an Verlage des weltgrößten Buchmarktes und um die Teilnahme nordamerikanischer Literaturagenten am Literary Agents & Scouts Center (LitAg) in Frankfurt. Diese Markt-Aktivitäten sollen künftig von Mitarbeitern in Frankfurt übernommen werden.

Das New Yorker Büro hat sich in der Vergangenheit auch um die Unterstützung von Buchübersetzungen aus dem Deutschen sowie um Lektorenreisen nach Deutschland und verschiedene Kulturveranstaltungen gekümmert. Diese Aktivitäten sollen laut „Publishers Weekly“ künftig von Frankfurt aus in Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut in New York betreut werden. Zur Tätigkeit des Büros s. hier mehr.

Riky Stock, die langjährige Leiterin des New Yorker Büros der Frankfurter Buchmesse hat bekannt gegeben, dass sie ab Januar die Funktion der Geschäftsführerin von NorthSouth Books übernehmen werde, des US-Ablegers des Schweizer NordSüd Verlags, der wiederum zum Portfolio von Jan Weitendorfs Gruppe W1 Media (Hamburg) gehört.