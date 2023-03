Jamie McGuires »Beautiful Disaster« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Die Verfilmung von Jamie McGuires New-Adult-Roman „Beautiful Disaster“ kommt am 6. April in die Kinos. Zum Hintergrund:

Wie an den Beispielen von Anna Todds „After-“Reihe oder auch E. L. James‘ „Fifty Shades of Grey“-Saga zu sehen war, haben „Good Girl“-„Bad Boy“-Geschichten und das Spiel aus Zuneigung und Ablehnung ein enormes Bestseller-Potential. Zudem können die Adaptionen dieser New-Adult-Romane auch auf der Kinoleinwand erfolgreich sein.

Das soll nun auch Jamie McGuires „Beautiful“-Reihe gelingen. Der nun verfilmte Auftaktband „Beautiful Disaster“ erzählt von Travis (Dylan Sprouse), einem stadtbekannten Womanizer, der sich die Nächte mit illegalen Boxkämpfen vertreibt, und Abby (Virginia Gardner), die Travis’ Wesen eigentlich verabscheut – sich aber dennoch auf eine verhängnisvolle Wette mit ihm einlässt.

In deutscher Ausgabe ist „Beautiful Disaster“ erstmals 2013 bei Piper erschienen. Zum Filmstart erhält die von Piper als „genreprägender New-Adult-Klassiker“ beworbene Liebesgeschichte nun eine Neuauflage im Taschenbuch. Der ebenfalls 2013 veröffentlichte zweite Band der Reihe, „Walking Disaster“ konnte sich als bislang einziger Teil der vier Bände umfassenden Reihe auf der SPIEGEL-Bestsellerliste platzieren. Dies könnte sich durch die nun anlaufende Verfilmung von „Beautiful Disaster“ ändern. Und sollte der Film die Nachfrage an McGuire-Titeln anschieben, hätte Piper mit der „Happenstance“-Reihe, der „Maddox-Brüder“-Serie und der „Crash and Burn“-Trilogie viel romantischen McGuire-Lesestoff im Programm, der jedoch bis dato nur als E-Book vorliegt.



Weitere Filme mit Buchbezug im Kino:

»Der Super Mario Bros. Film« (ab 5. April)

Der Klempner Mario und sein Bruder Luigi landen in einem Untergrund-Labyrinth, das sie ins bunte und von Prinzessin Peach regierte Pilz-Königreich führt. Doch die friedliche Welt wird schon bald von einem feuerspeienden Ungetüm erschüttert: Der fiese Schildkröten-König Bowser will seine Macht ausweiten.

Bücher zu dem Videospiel-Klassiker erscheinen zum Beispiel bei Tokyopop („Super Mario. Seine größten Abenteuer), und Kazé Manga („Super Mario Adventures“).



»Sindbad und Alibaba« (ab 6. April)

Der Zeichentrickfilm erzählt die Geschichte von Sindbad, der sich in der Wüste wegen eines Sandsturms auf eine Palme retten muss. Der Waisenjunge und Räuber Alibaba rettet Sindbad von dem Baum und bringt ihn anschließend zu seiner Bande. Doch dort sollen sie nicht lange bleiben…

Die Figuren Sindbad und Alibaba entstammen den „Märchen aus 1001 Nacht“, die Buchform unter anderen bei Anaconda, Esslinger und Gondolino vorliegen.



»The Pope’s Exorcist« (ab 6. April)

Pater Gabriele Amorth (Russel Crowe) ist Chef-Exorzist des Vatikans. Als er zu einem besessenen Jungen gerufen wird, stößt er auf einen furchteinflößenden Fall, im Zuge dessen er eine jahrhundertealte Verschwörung aufdeckt, die der Vatikan verzweifelt versucht hat geheim zu halten.

Der Film basiert auf Büchern des Priesters Gabriele Amorth, der von 1986 bis zu seinem Tod im Jahr 2016 dreißig Jahre lang als Exorzist des Bistums Rom tätig war. Seine „Memoiren eines Exorzisten“ wie auch andere Bücher Amorths erscheinen beim Christiana-Verlag. Weitere seiner Bücher wurden im Unio Verlag veröffentlicht.