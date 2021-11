Jahrestagung der IG BellSa wird verschoben

Veranstaltung, Verband

Der Börsenverein hat die für den 19. und 20. Januar 2022 als Präsenzveranstaltung geplante Jahrestagung der Interessengruppe Belletristik und Sachbuch (IG BellSa) im Literaturhaus München abgesagt. Stattdessen findet die Veranstaltung am Dienstag, 31. Mai 2022, in Berlin statt.

Der traditionelle Jahresauftakt der IG BellSa hätte nach ihrer digitalen Ausgabe im Jahr 2021 die erste Präsenzveranstaltung der Branche 2022 werden sollen. Doch „mit Blick auf die steigenden Inzidenzen und aus Verantwortung gegenüber den Mitgliedern und Gästen der IG BellSa“ hat der Verband gemeinsam mit den Sprecherinnen und Sprechern (Constanze Neumann, Aufbau Verlage/ Jonathan Beck, C.H.Beck/ Andreas Rötzer, Matthes & Seitz Berlin) der IG entschieden, die Tagung ins Frühjahr zu verlegen.

Die Veranstaltung findet nun am Tag nach der Verleihung des Deutschen Sachbuchpreises statt. Die IG-Mitglieder sind eingeladen, an der Preisverleihung am Abend des 30. Mai im Humboldt Forum im Berliner Schloss teilzunehmen.

Aktuelle Informationen zum Programm sowie zum Ausrichtungsort der IG-BellSa-Jahrestagung mit der Möglichkeit zur Anmeldung werden ab Ende März auf der Homepage des Börsenvereins veröffentlicht.