Indies zeigen wieder Flagge

Die „Woche unabhängiger Buchhandlungen“ (WUB) geht im November in die 10. Auflage. Initiator David Mesche über die Aktion, die Stimmungslage im Handel und den Ausblick fürs Jahr.

In welcher Stimmungslage gehen Sie in die 10. Auflage der „Woche unabhängiger Buchhandlungen“?

Mit circa 900 teilnehmenden Buchhandlungen haben wir über die Jahre eine große Reichweite aufgebaut und freuen uns, dass wir trotz der vielen Schließungen im Buchhandel beim Teilnehmerfeld konstant bleiben. Soweit wir wissen, ist die WUB immer noch die größte Aktion unabhängiger Buchläden in Europa. Zum anderen haben wir im Laufe der Jahre gemerkt, wie wichtig die WUB auch für das Selbstbewusstsein der Kolleginnen und Kollegen ist. Man ist nicht allein im Boot, stellt sich den gleichen Herausforderungen und kann viel voneinander lernen. Das stärkt.