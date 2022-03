Hörbuch-Streaming: Kerstin Gier mehrfach stark vertreten

Digital

In gleich drei Hörbuch-Ranglisten ist die Autorin Kerstin Gier stark vertreten. Das zeigen die von BookBeat erhobenen Audiobook-Streaming-Charts für den Februar 2022.

Im Bereich Hörbuch Gesamt rangiert Gier mit „Vergissmeinnicht – Was man bei Licht nicht sehen kann“ Rang 3. Das bei Argon eingespielte Fantasy-Buch ist in der ungekürzten Version vertreten. Im Bereich Fantasy ist Gier mit dem Titel „Vergissmeinnicht“ sogar auf Rang 1 gelistet.

Platz 1 im Gesamtranking geht in diesem Monat an Colleen Hoover mit „Für immer ein Teil von dir“ (Hörbuch Hamburg).

Gier ist aber noch an weiteren Stellen vertreten: Im Ranking Kinder- und Jugend ist ihre „Silber“-Reihe mit zwei Titeln vertreten: „Das erste Buch der Träume“ (Platz 3) und „Das zweite Buch der Träume“ (Platz 7).

Das Ranking Ratgeber führt Greg McKeown mit „Effortless“ an. Darin zeichnet der Bestsellerautor Strategien auf, um Ziele besser erreichen zu können.

Im Bereich Krimi führt im Februar Nita Prose mit „The Maid – Ein Zimmermädchen ermittelt“ an, im Kinderbuch Jessica Moldenhauer mit „Never felt like this before“.

Die gesamten Streaming-Charts für Februar 2022