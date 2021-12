Hörbuch Hamburg lanciert neue Website

Aus den Unternehmen

Der Hörbuch Hamburg Verlag verstärkt seine Digitalisierungsmaßnahmen mittels einer neu konzipierten Website. Der vollumfassende Website-Relaunch des Verlags ist optimal auf die steigende mobile Nutzung abgestimmt, schafft eine hohe User Experience für Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner und spiegelt die Leidenschaft des Verlags für seine renommierten Hörbuchproduktionen wider.

Hörbuch mit Erlebnisfaktor: Unter diesem Motto fand der Website-Relaunch von Hörbuch Hamburg statt. Moderne und attraktive Bildwelten, zielgruppenspezifischer Content sowie eine klare Tonalität stellen die hochwertigen Produkte, News und Services des Verlags übersichtlich dar und bieten nutzerzentrierte Einkaufserlebnisse. Der Relaunch der Website ist Teil des Change-Prozesses innerhalb des Verlags, zu dem dieses Jahr bereits ein neuer Markenauftritt sowie die Gründung einer Berliner Dependance zählten.

„Der neue Auftritt ist unsere digitale Visitenkarte, mit der wir uns und unsere hochwertigen Produktionen vorstellen und für Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner eine gesamtheitliche und persönliche Brand Experience schaffen möchten,“ erklärt Anke Greve, Head of Marketing & Communication bei Hörbuch Hamburg. Dies gelingt durch eine benutzerfreundliche Customer Journey auf der Verlagswebsite, die über alle Touchpoints hinweg mit qualitativ hochwertigen Inhalten und übersichtlichen Seiten punktet – sowohl für Privat- als auch Geschäftskundinnen und -kunden. Ein klares ästhetisches Design erleichtert die Navigation – Informationen zu den Hörbüchern, Autorinnen und Autoren sowie Sprecherinnen und Sprechern sind schnell und intuitiv zugänglich. Informative und übersichtlich strukturierte Texte sowie ein neuer Magazin-Bereich mit ausgewählten Hörbuchtipps, exklusiven Hintergrundinformationen zu Hörbüchern und Behind-The-Scenes-Interviews mit Sprecherinnen und Sprechern verschaffen noch tiefere Einblicke in die Hörbuchwelt von Hörbuch Hamburg. Für eine verbesserte User Experience wurden außerdem auf unterschiedliche Nutzergruppen zugeschnittene Pfade und Contentelemente kreiert, mit deren Hilfe sich Websitebesucherinnen und Besucher ganz individuell mit den Produkten auseinandersetzen können. So sind neben der klassischen Hörbuchsuche nach Genre auch spielerische Elemente wie beispielsweise ein „Hörbuch-Tinder“ integriert, das eine verjüngte Zielgruppe anspricht.

Zusätzlich wurde das Einkaufserlebnis auf der neuen Website personalisiert, vor allem im E-Commerce und beim Kaufprozess: Die Besucherinnen und Besucher haben nun die Möglichkeit, sich zu registrieren und ein Benutzerprofil zu erstellen, um ihre Bestellungen, Profildaten und Newsletter schnell und einfach zu verwalten. Des Weiteren lässt sich mit dem Profil ein Wunschzettel kreieren, in welchem Nutzerinnen und Nutzer intuitiv ihre Hörbuch-Favoriten speichern können.

Geschäftsführer Johannes Stricker zeigt sich sehr zufrieden mit dem Website-Relaunch: „Der Hörbuchmarkt entwickelt sich enorm dynamisch. Mit unserem neuen Websiteauftritt wollen wir unser Verlagsprofil stärken und uns überzeugend im Markt positionieren, Kundennähe beweisen und unsere Stärken als einer der führenden Hörbuchverlage Deutschlands in den Fokus rücken.“