Handelsverband fordert schnelles Unterstützungspaket

Handel

Inflation, Energiekosten, Kaufkraftentzug: Der Handelsverband Deutschland (HDE) malt ein düsteres Bild der Gegenwart und der nahen Zukunft. Wenig überraschend verbindet der HDE die Warnung mit einer klaren Forderung: Ein drittes Entlastungs- und Unterstützungspaket, das den Folgen der aktuellen Energiekrise begegnet, müsse her. Möglichst zügig. So heißt es in einem Schreiben des HDE an die sogenannte „Ampel-Koalition“.