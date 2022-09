»Alle für Ella« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Der Coming-of-Age-Film „Alle für Ella“, zu dem Carola Wimmer einen gleichnamigen Roman verfasst hat, kommt am 8. September in die Kinos. Zum Hintergrund:

Die Schauspielerin Lina Larissa Strahl ist in den Jahren von 2014 bis 2017 durch ihre Hauptrolle in vier „Bibi & Tina“-Filmen (Bücher zur Reihe bei Schneiderbuch und Nelson) bekannt geworden. In der Folge legte die heute 24-Jährige eine kleine Schauspielpause ein, in der sie sich auf ihre Karriere als Singer-Songwriterin konzentrierte. Jetzt ist Strahl aber wieder auf der Leinwand zu sehen. In „Alle für Ella“ verkörpert sie eine junge Frau, die eine Karriere als Musikerin anstrebt.

Zum Inhalt: Nach dem Abitur möchte Ella mit ihrer Band Virginia Woolfpack richtig durchstarten, und als sich bei einem Song-Wettbewerb die Chance dazu bietet, ist Ella Feuer und Flamme. Die anderen Mädels in der Band haben aber offenbar ganz andere Pläne. Doch plötzlich erhält sie Zuspruch von unverhoffter Seite…

Neben der Kinoleinwand lässt sich die Geschichte um Ella auch in Buchform rezipieren. Basierend auf dem Film hat Carola Wimmer einen gleichnamigen Roman zum Film verfasst, der nun, ausgestattet mit exklusiven Filmfotos, bei cbt erscheint.

Dass sich Wimmer auf das Schreiben von Jugendbüchern mit Filmbezug versteht, hat sie bereits mit „Ostwind. Zusammen sind wir frei“ (cbt) gezeigt: Ihr Roman zum gleichnamigen Film aus der „Ostwind“-Reihe sicherte sich gleich dreimal den ersten Rang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Kinderbücher.