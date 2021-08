Grüner schenken mit gutem Gewissen

Handel

Vielen Nonbook-Artikeln haftet ein plastikreicher China-Charme an.

Einige deutsche Start-ups bieten grüne Alternativen für den Buchhandel.

Neue Rohstoffe, Produktionsstandards und Inklusion: Das Thema Nachhaltigkeit in all seinen Ausprägungen erreicht als Megatrend seit einigen Jahren auch die Buchbranche. Besonders im Nonbook-Bereich gibt es im Buchhandel aber an vielen Stellen noch Poten­zial, sich neu auf­zustellen. Einige junge Firmen treten an, um u.a. umwelt-, aber auch sozialgerechte Geschenke anzubieten, die sich auch in der Buchhandlung gut platzieren lassen. buchreport stellt einige von ihnen als Beispiel und zur Inspiration für das eigene Sortiment vor.

Die Stadtgärtner Frieslandstraße 5, 48527 Nordhorn, Tel. 0 59 21/7 11 93 44 hallo@diestadtgaertner.de, www.diestadtgaertner.de/einzelhandel Katalog anfordern

Die Stadtgärtner

„Man merkt, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Geschenkartikeln in allen unseren Geschäftsbereichen – Affiliate, Werbemittel und Handel – groß ist. Wir haben in den letzten Jahren einen großen Kundenstamm an Händlern ausgebaut, vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich sowie in einigen weiteren EU-Staaten und der Schweiz“, so der aktuelle Wasserstand des Nordhorner Unternehmens Die Stadtgärtner. Concept Stores, Geschenkeläden, Gartenmärkte und große Buchhandelsketten wie Thalia werden von der 2011 gegründeten Firma beliefert.

Angefangen hat alles mit ein paar Samenbomben, inzwischen gehören auch Tierfutter, Grußkarten und Kleidung zum Sortiment. Ein Bestseller ist der „Wunscherfüller“, eine handgepflückte Pusteblume im Glas, die ganzjährig verschenkt werden kann.

Die Produktauswahl habe sich in den letzten Jahren vergrößert, viele Händler seien dankbar für die angebotenen Display­lösungen, aber auch für die Möglichkeiten individueller Zusammenstellungen, teilt Pressesprecherin Lotta Repenning mit.

Trotz der Krise sei der Handel auch im vergangenen Jahr nicht so stark eingebrochen wie befürchtet. „Da die Handelsmessen seit Frühjahr 2020 leider ausgefallen sind, wurden vermehrt Angebote von B2B-Plattformen wie Ankorstore genutzt, die eine gute Alternative für die Messen waren und sind“, erzählt sie.

Die Nachfrage im Geschäftsbereich der nachhaltigen und sozial gefertigten Werbemitteln sei im letzten Jahr sogar stark gewachsen. Und: „Im Zuge der Corona­krise hat auch das Thema Gärtnern großes Interesse erhalten.“

Ein beliebtes Werbemittel für Buchhändler sei z.B. ein Lesezeichen mit einer Saatpapierform, die abgenommen und eingepflanzt werden kann. Interessierte können sich einfach an das Unternehmen wenden, auch Abnahmen in kleiner Stückzahl sind möglich (s. Kasten).

Ein persönlicher Tipp der Stadtgärtner, um das nachhaltige Sortiment noch weiter auszubauen, sind zudem die Papier-Portemonnaies der Kollegen von Paprcuts und die Spielzeuge von TicToys.

Einpflanzbare Grußkarten und Kalender mit Samenpapier bietet auch Primoza aus Nürnberg an.

Matabooks Enderstraße 94, Haus C, 01277 Dresden, Tel: 03 51/31 29 24 70 vertrieb@matabooks.de, www.shop.matabooks.de/retail/ Möglichkeit, Händler-Account anzulegen

Matabooks

Auf nachhaltige Papeterie hat sich das junge Unternehmen Matabooks aus Dresden spezialisiert. Anfang 2018 von Kay Hedrich gegründet, stehen Notizbücher aus Graspapier im Zentrum des Schaffens, aber auch Geschenkpapier und Karten werden als zusätzliche Artikel angeboten.

„Gras ist ein immer wieder nachwachsender Rohstoff, welcher in der Herstellung äußerst ressourcenschonend und energiesparend ist“, erklärt Sprecherin Karina Christmann die Rohstoff-Wahl. Zudem wird keine Chemie zur Herstellung verwendet. Das Papier wird aus Grasfasern, Verbundmaterialien aus Naturkautschuk und Baumwolle sowie Klebstoffen ausschließlich aus pflanzlichen Naturmaterialien hergestellt. Dadurch sind die Produkte vegan, nachhaltig und vollständig biologisch abbau- und recycelbar. Weitere Rohstoffe sind in der Prüfung und auch Druckereien nimmt Matabooks bei diesem Prozess mit.

Aufgegriffen wird die nachhaltige Philosophie ebenfalls im Unternehmensnamen: „Mata“ heißt im indischen Sanskrit „Mutter“ und soll an „Mutter Natur“ erinnern. „Wir haben zum Ziel, die Medienbranche mit neuartigen Technologien und Materialien noch nachhaltiger zu gestalten“, lautet daher die Vorgabe. 2019 gab es dafür den Sächsischen Umweltpreis. ▹

Dieses Jahr neu im Programm hat das 5 Mitarbeiter zählende Team u.a. den Jahresplaner „Samaya 2022 Equality“ in Zusammenarbeit mit der Tierschutzorganisation Peta. Pro verkauftem Exemplar wird 1 Euro an die Organisation gespendet. Die Motive, illustriert von Tanja Kammler, setzen sich dementsprechend für die Rechte von Tieren ein, angefangen mit einem nachdenklichen Affen auf dem Cover.

Außerdem schaue man sich derzeit weiter nach starken Partnern um, die sich für Nachhaltigkeit und Umwelt einsetzen.

Planet A Dürerstraße 29, 27570 Bremerhaven, Tel. 0176/24 58 95 44 hallo@myplaneta.de, www.myplaneta.de/haendlerinnen Händler-Account kann angelegt werden

Ansprechpartnerin: Dorothee Hufer

Planet A

Die Quereinsteiger Dorothee und Jonas Hufer haben mit „Planet A“ wiederum ein nachhaltiges Kartenspiel zum Thema „Zero Waste“ entworfen. Die Spielenden lösen dabei eine geheime Aufgabe und erhalten zugleich viele Informationen und Tipps für ein nachhaltigeres Leben. Das Spiel wurde klimaneutral auf recyceltem und FSC-zertifiziertem Papier gedruckt und ist mit dem Blauen Engel zertifiziert.

Gerade erst ist zudem das zweite Spiel „Tatort Meer | Fall 1: Die Vogelinsel“ des Paares erschienen. In dem kollaborativen Krimispiel sollen die Spielenden nach Exit-Game-Manier herausfinden, was der Vogelwartin Smilla Seeheister passiert ist, die verschiedene Umweltverbrechen aufgedeckt hat. Bei der Ermittlung kommen auch Handys und Websites zum Einsatz.

„Unsere Spiele sollen immer einen umweltbezogenen Mehrwert haben“, erklärt Gründerin Hufer, die zukünftig mit ihrem Mann in einem umgebauten Van lebt und als Biologin früher selbst als Vogelwartin gearbeitet hat. Am Ende des Falls wählen die Spieler zusätzlich zwischen verschiedenen Meeresschutzorganisationen aus, an die das Unternehmen einen Teil der Einnahmen spendet.

Bei einigen Buchhandlungen und dem Barsortiment Libri sind die Spiele des Kleinunternehmens bereits gelistet.

Wunderle Glücksburger Straße 29, 49477 Ibbenbüren, Telefon: 0 54 51/50 99-0 neues@wunderle.com, www.wunderle.com Ansprechpartnerin: Heike Bringemeier

Wunderle

„Mehr Nachhaltigkeit, weniger Chemie, gute Arbeitsbedingungen und Spaß beim Verschenken“, so erklärt auch das Unternehmen Wunderle seinen Ansatz. Die „Wundertüten“ des Unternehmens werden in 13 Werkstätten für Menschen mit Handicap gefertigt, die oft keine Möglichkeit haben, im Arbeitsmarkt integriert zu werden. Die meisten Werkstätten liegen im Umkreis von 150 km um den Unternehmenssitz Ibbenbüren herum, auch um aus ökologischen Gründen kurze Wege zu realisieren.

„Für den Buchhandel sind insbesondere die Artikel interessant, die an Themen gebunden sind, wie Wandern, Camping, Grillen, Wellness, Garten, Motivation, Naturschutz, Weihnachten usw.“, empfiehlt die gelernte Floristin Heike Bringemeier, die sich mit ihrem ersten Unternehmen bereits auf Dekoartikel spezialisiert hat und Wunderle vor 8 Jahren gründete. Besonders verkaufsstark seien die Artikel im 3er-Display für den Handel.

Wer sich die Produkte vorab gerne „live“ ansehen will, findet Wunderle regelmä­- ßig auch auf einer der Nonbook-Messen TrendSet München, Nordstil Hamburg, TrendsUp Düsseldorf und Christmasworld Frankfurt. Digital gewinnt man zudem einen Einblick u.a. auf den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, Pinterest und Youtube.

Hanna Schönberg schoenberg@buchreport.de