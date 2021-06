Großes Interesse an gebrauchten Büchern und Medien

Buchhandel

Die An- und Verkaufplattform Momox hat den „Second Hand Report 2021“ vorgestellt. Zentrale Erkenntnis: Rund 61% der Deutschen haben schon einmal gebrauchte Bücher oder Medienartikel gekauft. Etwa jeder Zweite (48%) shoppt mindestens einmal im Jahr im Bereich gebrauchter Medien.

Dabei kaufen Männer (64%) etwas mehr gebrauchte Medienartikel ein als Frauen (58%). Wie auch schon der erste Report 2019 für Bücher und Medien gezeigt hat, kaufen Generation Z und Y am häufigsten gebrauchte Ware (78% der bis 29-Jährigen und 67% der 30- bis 39-Jährigen). Mit dem Alter nimmt die Kauffreudigkeit von Second Hand zwar ab, aber dennoch kauft noch immer jeder Zweite (48%) im Alter von 50 bis 59 gebrauchte Bücher und Medienartikel. Auch was den Verkauf angeht, handeln mit 59% die bis 29-Jährigen am meisten mit Gebrauchtem. Interessant ist, dass der Kauf (78%) wie auch der Verkauf (49%) bei Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss (Abitur, Universität) am beliebtesten ist..

Für den repräsentativen „Second Hand Report“ hat das Marktforschungsinstitut Kantar eine Umfrage im Auftrag von momox durchgeführt. Zudem wurden Kunden der momox Plattformen momox.de und medimops.de befragt. Insgesamt nahmen 17.680 Personen an den Umfragen teil.

Erwartungsgemäß findet der Handel mit gebrauchten Medienartikeln vorrangig online statt – Flohmärkte oder Second-Hand-Läden spielen nur eine nachrangige Rolle. Der Online-Verkauf von gebrauchten Kulturgütern ist mit 73% noch beliebter als das Second-Hand-Shopping im Internet. Auch hier liegen Online-Marktplätze auf Platz Eins. Auf Flohmärkten verkauft rund jeder Fünfte (18%).

Bei Gebrauchtwaren sind Bücher mit 76% am beliebtesten. Nur jeder Zehnte kauft gebrauchte Filme (12%) oder CDs (10%). Games und Schallplatten (jeweils 1%) gehören zu den Nischenprodukten. 66 Prozent kaufen gerne auch andere Artikel gebraucht.