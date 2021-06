Die ABCteam Verlagscooperation lädt ein zum 1. Digitalen Buchhandelstag

Die Gesellschaftsverlage der ABCteam Verlagscooperation laden ein zum ersten digitalen Buchhandelstag. Bereits im vergangenen Jahr hatten wir ein Live-Format geplant, das dann abgesagt werden musste. Jetzt bereiten wir ein digitales Format vor, um eine Auswahl der Neuheiten unserer Verlage zu präsentieren. Wir verstehen das als eine Ergänzung zur Arbeit unsrer Vertreterinnen und Vertreter, die Sie besuchen oder regelmäßig den Kontakt mit Ihnen pflegen.

Aus diesem Grund haben wir uns im Vorfeld abgesprochen, unter den Neuheiten des Herbstes eher die unbekannteren und neuen Autorinnen und Autoren, sowie Künstlerinnen und Künstler zu präsentieren. Das hilft Ihnen, sich ein besseres Bild über Entwicklung und Inhalte unserer Programme zu machen und sich auf die Begegnung und Kontakt mit unseren jeweiligen Außendienstlern vorzubereiten.

Wenn Sie Interesse an dieser Veranstaltung haben und teilnehmen möchten, so teilen Sie uns die Mailadresse mit, unter der wir Ihnen den Link zur Teilnahme senden werden.

Die Veranstaltung teilt sich einerseits in zwei Programmteile auf, die Sie sich anschauen und dabei Fragen und Anregungen notieren können. In einem ergänzenden Live-Austausch am Abend haben Sie, sofern Sie möchten, die Gelegenheit, Fragen und Anregungen im Austausch mit Vertretern der teilnehmenden Verlage und Kolleginnen und Kollegen aus dem Sortiment loszuwerden.

Wir würden uns sehr freuen, Sie als unsere Gäste während der Präsentationen oder auch am Abend begrüßen zu können.