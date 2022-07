Goldmann veröffentlicht neues Buch von Michelle Obama

Bücher und Autoren

Nach ihrem Weltbestseller „Becoming“ legt Michelle Obama, die ehemalige First Lady der USA, ein weiteres Buch vor: „The Light We Carry“ wird am 15. November weltweit von Penguin Random House (PRH) veröffentlicht und in 14 Sprachen und 27 Ländern erscheinen. Das gab PRH-CEO Markus Dohle bekannt.

Die deutsche Ausgabe „Das Licht in uns – Halt finden in unsicheren Zeiten“ erscheint wie auch schon Michelle Obamas Autobiografie „Becoming“ bei Goldmann. Erstauflage des Hardcovers (ca. 400 Seiten, ca. 28 Euro): 200.000 Exemplare. Eine ungekürzte Audioausgabe wird gleichzeitig als physisches und digitales Hörbuch im Hörverlag veröffentlicht.

Die englischsprachigen Ausgaben von „The Light We Carry – Overcoming in Uncertain Times“ werden in den USA und Kanada vom PRH-Verlag Crown verlegt. In Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland, Indien und Südafrika zeichnet Viking verantwortlich.

Obamas Memoiren „Becoming“ wurden laut PRH seit ihrer Veröffentlichung am 13. November 2018 in 50 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als 17 Mio Mal in den verschiedenen Formaten verkauft. Direkt nach Erscheinen stürmte das Buch weltweit die Bestsellerlisten.

Auch in Deutschland schaffte es der Titel direkt auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste und wurde auch das meistverkaufte Sachbuch-Hardcover des Jahres. Auch aus Handelssicht dürfte das Buch mit einem in Deutschland zweistelligen Mio-Umsatz (zu Endkundenpreisen) den Ausschlag gegeben haben, dass das deutsche Weihnachtsgeschäft des Jahres 2018 versöhnlich endete und in der Jahresabrechnung doch noch eine „schwarze Null“ stand.

In ihrem neuen Buch „Das Licht in uns“ teile Michelle Obama „ihr Wissen und ihre kraftvollen Strategien für Hoffnung und inneres Gleichgewicht in unsicheren Zeiten”, heißt es vom Verlagsmarketing. „Aus ihren Erfahrungen als Mutter, Tochter, Ehefrau, Freundin und First Lady schöpfend, teilt sie ihre Grund- und Glaubenssätze, die ihr geholfen haben, selbst die schwierigsten Hindernisse im Leben zu überwinden und immer weiter zu wachsen.” Obama selbst kündigte ihr neues Buch auf ihren Social-Media-Kanälen mit einer Video-Botschaft an (→Instagram).