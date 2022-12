Delia Owens, Bonnie Garmus und ein TikTok-Phänomen

Bücher und Autoren

Die »Flusskrebse« bleiben Verkaufshit, »Eine Frage der Chemie« ist umsatzstark. Und Colleen Hoover und Sebastian Fitzek liefern sich ein denkbar knappes Rennen.

Zwei späte Debütromane US-amerikanischer Autorinnen waren 2022 die erfolgreichsten Bücher im deutschen Markt:

Die Taschenbuch-Ausgabe von Delia Owens’ „Der Gesang der Flusskrebse“ (Heyne) ist im zweiten Jahr in Folge das meistverkaufte Buch (s. Tab. 1 am Ende des Artikels).

Der Roman „Eine Frage der Chemie“ (Piper) von Bonnie Garmus steht seit Erscheinen im März 2022 durchweg auf den vorderen Plätzen der SPIEGEL-Hardcover-Bestsellerliste, und in der Jahresrechnung der Meistverkauften auf Rang 2. Er ist zugleich als 22-Euro-Hardcover das umsatzstärkste Buch des Jahres (s. Tab. 3 am Ende des Artikels).

Die 65-jährige Garmus hat nach einigen missglückten Schreibversuchen mit der in den 1960er-Jahren angesiedelten Emanzipationskomödie (Originaltitel: „Lessons in Chemistry“) einen internationalen Erfolg gelandet und macht jetzt Hoffnung auf ein weiteres originelles Buch.

Longseller im 4. Weihnachtsgeschäft

Die 73-jährige Delia Owens hatte nach dem Welterfolg von „Where the Crawdads Sing“ (2019) ebenfalls einen zweiten Roman angekündigt, gilt nach zehnjähriger Arbeit an ihrem Debütroman aber nicht als Schnellschreiberin (s. Porträt: www.buchreport.de/go/owens-21). Fürs erste schwimmen also weiter die „Flusskrebse“ ganz oben:

Das Buch hat im August 2022 mit dem Start des (wenn auch den Stoff nur ziemlich vordergründig adaptierenden) Films noch einmal einen neuen Schub erfahren.

In der Weihnachtswoche 2022 stand der Titel seit genau 100 Wochen auf der SPIEGEL-Taschenbuch-Bestsellerliste, und das überwiegend auf Platz 1.

Zuvor war die gebundene Ausgabe von Hanserblau knapp 80 Wochen auf dem SPIEGEL-Hardcover-Plakat präsent. Der Zwischenstand zum Jahreswechsel 2022/23: Über alle Ausgaben und Formate sind in Deutschland mehr als 2 Mio Exemplare der „Flusskrebse“ verkauft worden, darunter auch ca. 80.000 englischsprachige Originalausgaben. Dass von dem Longseller auch im nunmehr 4. Weihnachtsgeschäft 2022 deutlich mehr als 100.000 Exemplare gekauft wurden, deutet darauf hin, dass diese Erfolgsgeschichte immer noch nicht auserzählt ist.

Die weiteren belletristischen Bestseller sind aus einheimischer Produktion Dörte Hansens „Zur See“ und der „Mimik“-Thriller des Spannungs-Spezialisten Sebastian Fitzek, der mit der Taschenbuch-Ausgabe von „Der Heimweg“ mit 2 Titeln auf der Liste der meistverkauften Bücher steht.

Unter den in Tabelle 1 gelisteten 20 meistverkauften Titeln aller Buchtypen sind 15 Romane, 4 Sach- und 1 Kindertitel. Dass 8 (Vorjahr: 4) der meistverkauften Bücher aus den Vorjahren stammen, kann als Hinweis gelten, dass 2022 kein so starker Buchjahrgang war.

Eine gewisse Preisdynamik

Beim Ranking der umsatzstärksten Titel des Jahres (s. Tab. 3) spielt neben der Stückzahl der Faktor Preis die entscheidende Rolle. Die im Mengen-Ranking führenden „Flusskrebse“ und weitere Taschenbuch-Titel fallen entsprechend zurück oder ganz aus den Umsatz-Top 20, während höherpreisige Hardcover aufsteigen, darunter der Kluftinger-Krimi „Affenhitze“ (24,99 Euro), Isabel Allendes „Violetta“ (26 Euro), „Die Enkelin“ (25 Euro) von Bernhard Schlink und „Drachenbanner“ (29,90 Euro) von Rebecca Gablé.

Zur Umsatzbetrachtung gehört der Blick auf die Preise, zumal immer wieder und besonders vor dem Hintergrund der aktuell steil steigenden Kosten von der Notwendigkeit die Rede ist, dass die Verkaufspreise anziehen müssen. Dies sollte bei begehrten Bestsellern am ehesten durchsetzbar sein. Eine gewisse Preis-Dynamik ist bei den Belletristik-Hardcovern (+4,7%) und bei den Taschenbüchern (Romane +3,7%, Sachtitel +5,6%) zu erkennen. Die Top-Paperback-Romane kosten dagegen im Schnitt sogar weniger. Hier drücken die für nur 12,90 Euro erhältlichen Lyx-Titel den Schnitt (Tab. 2).

Punkten mit starker Backlist

Bei den Autoren heißt der umsatzstärkste Autor im deutschen Markt seit Jahren Sebastian Fitzek, der dem Handel auch 2022 wieder mehr als 20 Mio Euro Umsatz zu Endverbraucherpreisen beschert hat. Aber in diesem Jahr hat dies auch die amerikanische Romance-Autorin Colleen Hoover mit erfolgreichem TikTok-Marketing geschafft. Sie hat von Umsatz-Rangplatz 153 (2021) kommend zum Stichtag der Erhebung sogar Sebastian Fitzek knapp überholt. Fitzek wie Hoover haben zwar keinen Nr.- 1-Jahrestitel, aber eine umfängliche Backlist mit weiterhin hohen oder bei Hoover sogar steigenden Verkaufszahlen älterer Titel, darunter auch englischsprachige Originale.

dtv im Verlagsranking erneut vorn

Ab Seite 18 sind in diesem Spezialheft die meistverkauften Titel einzelner Formate und Genres gelistet, auch ausdifferenziert nach ausgewählten Warengruppen wie Kinder- und Jugendbuch, Ratgeber, Comic und Wirtschaftstitel.

Für die Hauptkategorien Belletristik und Sachbuch hat buchreport wie in jedem Jahr ein Ranking der Bestsellerverlage erstellt, und zwar in unterschiedlicher Ausdifferenzierung, um den unterschiedlichen Verlagsstrukturen und Markenstrategien Rechnung zu tragen. Für die Verlagsrankings werden die Platzierungen auf den Jahresbestsellerlisten gewichtet und addiert.

Das fügt sich zu folgenden Rankings:

Bestseller-Verlagsmarken (Tabelle 4): 2021 war dtv als der Top-Bestsellerverlag an allen Wettbewerbern überwiegend aus den großen Buchkonzernen vorbeigezogen. In der Bilanz 2022 steht dtv nicht nur erneut auf Platz 1, sondern hat seinen Vorsprung sogar deutlich ausgebaut. Grundlage ist die Bandbreite mit besonders vielen Punkten in der Belletristik (Hardcover und Paperback) und im Sach-Taschenbuch. Neben Colleen Hoover gehören Lebensziel-Coach John Strelecky und Susanne Abel zu den erfolgreichsten Autoren und Punktesammlern für dtv.

Auch Ullstein, im vergangenen Jahr vom Spitzenplatz 2020 auf Rang 5 abgerutscht, hat u.a. mit den Krimis von Klüpfel/Kobr und Nele Neuhaus sowie dem Finanztitel von Thomas Kehl und Mona Linke in diesem Jahr wieder mehr Bestsellerpunkte gesammelt und landet auf Platz 2. Der Vorjahreszweite Rowohlt rangiert jetzt auf Rang 3. Diogenes hat sich in seinem Jubiläumsjahr vom 13. auf den 7. Platz verbessert.

Bestseller-Verlagshäuser (Tab. 5): Fasst man die Marken der Verlagshäuser zusammen, liegt das Multi-­Label-Haus Penguin Random House naturgemäß weit vorn, gefolgt von dtv und einzelnen Holtzbrinck- und Bonnier-Verlagen mit ihren Imprints, bei Ullstein also etwa List und Econ.

(Tab. 5): Fasst man die Marken der Verlagshäuser zusammen, liegt das Multi-­Label-Haus Penguin Random House naturgemäß weit vorn, gefolgt von dtv und einzelnen Holtzbrinck- und Bonnier-Verlagen mit ihren Imprints, bei Ullstein also etwa List und Econ. Bestsellerkonzerne: In der Kon­zernwer­tung hat sich Penguin Random House (mit u.a. Heyne, Goldmann, Penguin, Blanvalet, btb, C. Bertelsmann, Kailash) noch knapp an den Holtzbrinck-Verlagen (Rowohlt, Fischer, Droemer Knaur, Kiepenheuer & Witsch) vorbeigeschoben. Bonnier (Hauptmarken: Ullstein, Piper, Münchner Verlagsgruppe, Carlsen) folgt wie üblich auf Rang 3.

Die 3 großen Buchkonzerne waren im Vergleich zu den Vorjahren nach der Bestsellerrechnung weniger erfolgreich. Sie haben insgesamt 62,6% aller Bestsellerpunkte gesammelt (2021: 70,8%, 2020: 69,5%). Die übrigen Punkte verteilen sich auf mittlere und kleinere Verlagshäuser, angeführt von dtv, Bastei Lübbe, Diogenes und Dumont.

Thomas Wilking

Tab. 1: Jahresbestseller 2022 Die meistverkauften Titel aller Buchtypen 1 Owens Der Gesang der Flusskrebse Heyne 11,99 2 Garmus Eine Frage der Chemie Piper 22,00 3 Fitzek Mimik Droemer 24,00 4 Hansen Zur See Penguin 24,00 5 Stahl Das Kind in dir muss Heimat finden Kailash 14,99 6 Strelecky Das Café am Rande der Welt dtv 8,95 7 Zeh Über Menschen btb 12,00 8 Hoover Nur noch ein einziges Mal dtv 12,95 9 Dusse Achtsam morden Heyne 12,00 10 v. Schirach Nachmittage Luchterhand 22,00 11 Linke & Kehl … Du über Finanzen lesen solltest Ullstein 14,00 12 Myers Offene See Dumont 12,00 13 Bannalec Bretonische Nächte Kiepenh. & Witsch 17,00 14 Link Einsame Nacht Blanvalet 25,00 15 Krömer Du darfst nicht alles glauben, was du … Kiepenh. & Witsch 20,00 16 Wolf Ostfriesensturm Fischer 13,00 17 Arenz Alte Sorten Dumont 12,00 18 Fitzek Der Heimweg Knaur 11,99 19 Kling Das NEINhorn u. d.SchLANGEWEILE Carlsen 13,00 20 Abel Stay away from Gretchen dtv 20,00 Basis: Absatzzahlen im Handelspanel (Deutschland) von Media Control

Tab. 2: Jahresbestseller 2022 Entwicklung der Durchschnittspreise Bestsellerliste 2022 2021 2020 2019 2018 1 Hardcover Belletristik 23,02 21,99 22,01 21,92 21,39 2 Hardcover Sachbuch 22,39 22,06 22,32 21,58 21,15 3 Paperback Belletristik 15,39 15,62 15,31 15,07 14,96 4 Paperback Sachbuch 16,61 16,45 15,75 16,31 15,76 5 Taschenbuch Belletristik 11,98 11,55 11,43 11,37 10,94 6 Taschenbuch Sachbuch 12,51 11,85 11,76 11,70 11,26 Durchschnittspreise in Euro der Jahresbestseller Top 100 bzw. Top 40 (Paperback)

Leichte Preissteigerung: Bei Umsatz als Produkt von Menge und Preis:Der Bestseller von Bonnie Garmus hat mit einem Verkaufspreis von 22 Euro dem Handel einen Umsatz von über 10 Mio Euro beschert.

Tab. 3: Jahresbestseller 2022 Die umsatzstärksten Titel aller Buchtypen 1 Garmus Eine Frage der Chemie Piper 22,00 2 Hansen Zur See Penguin 24,00 3 Fitzek Mimik Droemer 24,00 4 Owens Der Gesang der Flusskrebse Heyne 11,99 5 Link Einsame Nacht Blanvalet 25,00 6 Schirach Nachmittage Luchterhand 22,00 7 Stahl Das Kind in dir muss Heimat finden Kailash 14,99 8 Krömer Du darfst nicht alles glauben, was… Kiepenh. & W. 20,00 9 Bannalec Bretonische Nächte Kiepenh. & W. 17,00 10 Klüpfel/Kobr Affenhitze Ullstein 24,99 11 Abel Stay away from Gretchen dtv 20,00 12 Hoover Nur noch ein einziges Mal dtv 12,95 13 Allende Violeta Suhrkamp 26,00 14 Zeh Über Menschen btb 12,00 15 Wiest 101 Essays, die dein Leben… Piper 22,00 16 Leky Kummer aller Art Dumont 22,00 17 Kehl/Linke Das einzige Buch, das Du über Finanzen… Ullstein 14,00 18 Schlink Die Enkelin Diogenes 25,00 19 Gablé Drachenbanner Lübbe 29,90 20 Wolf Ostfriesensturm Fischer 13,00 Basis: Umsatzzahlen im Media Control-Handelspanel (Deutschland)

Tab. 4: Jahresbestseller 2022 Die Bestseller-Verlagsmarken mit den meisten/besten Jahresbestseller-Platzierungen Ges.-1 Hardcover Paperback2 Taschenbuch Rang/Verlag punkte Belletr. Sachb. Belletr. Sachb. Belletr. Sachb. 1 dtv 3017 505 231 712 195 432 942 2 Ullstein 1838 390 298 0 160 311 679 3 Rowohlt 1712 238 189 76 256 539 414 4 Heyne 1511 276 171 260 141 375 288 5 Piper 1268 456 317 0 163 146 186 6 Goldmann 1175 203 169 164 88 265 286 7 Diogenes 898 417 178 0 0 303 0 8 Dumont 859 251 0 0 163 359 86 9 Kiepenheuer & Witsch 851 86 396 285 84 0 0 10 Fischer 827 0 0 81 178 302 266 11 Lyx 775 126 0 649 0 0 0 12 Droemer 772 340 225 0 156 51 0 13 Penguin 724 167 72 84 90 125 186 14 Knaur 636 23 42 139 74 351 7 15 S.Fischer 608 147 397 0 64 0 0 16 Blanvalet 582 142 0 66 0 374 0 17 Lübbe 580 164 38 126 0 252 0 C.H.Beck 580 0 214 0 146 0 220 19 Hanser 455 196 259 0 0 0 0 20 btb 420 0 0 72 77 217 54 21 Suhrkamp 393 119 105 0 0 76 93 22 C. Bertelsmann 342 78 264 0 0 0 0 23 mvg 311 0 0 0 0 0 311 24 FinanzBuch 304 0 72 0 67 0 165 25 Kailash 265 0 86 0 179 0 0 26 HarperCollins 264 12 95 0 0 157 0 27 Luchterhand 220 169 51 0 0 0 0 28 Kindler 195 0 0 195 0 0 0 29 List 169 0 0 169 0 0 0 30 Klett-Cotta 163 0 86 0 0 0 77 31 Quadriga 161 0 93 0 0 0 68 32 Pantheon 157 0 0 0 65 0 92 33 Diana 156 0 0 0 0 156 0 34 Komplett Media 152 0 0 0 152 0 0 35 Malik 147 0 0 0 147 0 0 36 Rowohlt, Berlin 137 0 67 0 70 0 0 37 Insel 131 0 55 0 0 0 76 38 Carlsen 128 0 0 0 0 39 89 Kiwi 128 0 0 0 0 10 118 40 Aufbau 109 0 14 0 95 0 0 41 Riva 107 0 107 0 0 0 0 42 Limes 103 34 0 69 0 0 0 43 Wunderlich 102 102 0 0 0 0 0 44 Mosaik 93 0 0 0 93 0 0 45 Siedler 91 0 91 0 0 0 0 46 Nova MD 90 0 0 0 0 0 90 47 Polyglott 82 0 0 0 82 0 0 Nucleo 82 0 0 0 0 0 82 49 oekom 81 0 0 0 81 0 0 50 Rubikon 78 0 0 0 78 0 0

Tab. 5: Jahresbestseller 2022 Die Verlagshäuser in den Bestsellerlisten Gesamtpunkte Top20 1 Random House 6100 32 2 dtv 3017 18 3 Ullstein 2171 7 4 Rowohlt 2146 11 5 Lübbe 1516 6 6 Fischer Verlage 1509 6 7 Piper 1415 6 8 Droemer 1408 6 9 Kiepenh. & Witsch 1030 6 10 Diogenes 898 2 11 Dumont 859 7 12 mvg 722 1 13 C.H. Beck 580 1 14 Suhrkamp 524 1 15 Hanser 455 2 16 HarperCollins 264 1 17 Klett-Cotta 196 0 18 Aufbau 182 1 19 Gräfe & Unzer 132 1 20 Carlsen 128 1 21 oekom 81 1 22 Edel 76 0 23 Westend 73 0 24 reclam 72 0 25 Gmeiner 65 0 Kein & Aber 65 0 Summe der Punkte für die Platzierungen in den Jahresbestsellerlisten Hardcover/Paperback/Taschenbuch: Platz 1 = 100 Punkte … Platz 100 = 1 Punkt. Top20: Anzahl der Titel, die sich in den 6 Rankings jeweils in den Top20 platziert haben.

Lesehilfe: Bestsellerverlage Für die Platzierungen in den Jahresbestsellerlisten werden Punkte vergeben: 100 Punkte für Platz 1, 99 Punkte für 2 … 1 Punkt für Platz 100. Dies trifft auf die Hardcover und Taschenbuch-Bestsellerlisten zu (s.Tab 4, Ges.-Punkte). Bei den Paperback-Listen, die auf einer geringeren Angebotstiefe fußen, sind 40 Toptitel gelistet. Hier gibt es ebenfalls 100 Punkte für Platz 1 bis 61 Punkte für Platz 40. Die Punkte werden je Verlag über alle 6 Belletristik- bzw. Sachbuchlisten addiert. Daraus ergibt sich das Verlagsranking. Hierbei sind Verlage im Vorteil, die in Belletristik und im Sachbuch sowie in allen Formaten erfolgreich waren.

Zur Erhebung der Jahresbestseller: Grundlage der Jahresbestseller-Rankings sind die von buchreport wöchentlich für die SPIEGEL-Gruppe erhobenen Bestsellerlisten. Das Ranking der Jahresbestseller wird aus den kumulierten Verkaufszahlen des Jahres errechnet. Im Rahmen der Kooperation mit Marktforscher Media Control werden für die Bestsellerlisten die Verkaufsdaten aus mehr als 6500 deutschen stationären Verkaufsstellen und Online-Shops ausgewertet, darunter auch Amazon.