Genussvoll Orte entdecken

Wer die Welt bereist, lernt stets auch kulinarische Besonderheiten kennen. Zwei neue Reihen von Conbook und Merian machen Appetit auf Reiseziele.

Italienische Pasta, indische Currys, mexikanische Tacos – was auch in unserer Gastro-Szene Anklang findet, wird von deutschen Touristen im jeweiligen Ursprungsland noch einmal umso lieber gekostet. Die individuelle, authentische Länder­küche eines Reiseziels macht für viele Urlauber den Charakter eines Landes, einer Region oder Stadt ganz maßgeblich aus und bleibt mitunter am eindrücklichsten in Erinnerung.

Bücher greifen die Faszination für fremdländische Küchen in unterschiedlicher Weise auf, wobei die Grenzen fließend sind. So finden sich in Länderkochbüchern regelmäßig auch kulinarische Anekdoten oder kurze Porträts von Köchen – und in Reiseführern Rezepte für landestypische Gerichte. Grob lassen sich die Titel rund ums Essen und Trinken andernorts wie folgt einteilen: