Boris Cyrulnik sucht nach Antworten

Bücher und Autoren

Im Alter von 7 Jahren wurde Boris Cyrulnik bei einer Razzia von Nationalsozialisten gefasst, konnte ihnen jedoch entkommen. Seine jüdischen Eltern waren zu diesem Zeitpunkt bereits in deutsche Vernichtungslager verschleppt worden.

Seine Kindheit verarbeitet Cyrulnik in seinem Buch „Le laboureur et les mangeurs de vent“ (Odile Jacob). Der Titel landet in dieser Woche auf Platz 1 der französischen Sachbuch-Bestsellerliste. Der französische Neuropsychiater und Ethnologe geht darin nicht nur seinem eigenen Schicksal nach, sondern beschäftigt sich auch mit der Frage, wie eine solche Ideologie überhaupt entstehen konnte.