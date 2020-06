Ganske: Readbox übernimmt digitalen Vertrieb

Aus den Unternehmen

Mit der GANSKE-VERLAGSGRUPPE gewinnt readbox einen neuen Kunden für seine digitale Auslieferung. Die Buchverlage der Gruppe, GRÄFE UND UNZER (u.a. GU, BLV, TRAVEL HOUSE MEDIA), HOFFMANN UND CAMPE und HATJE CANTZ nutzen im Rahmen der Zusammenarbeit zudem die umfangreichen Lösungen der Verlagssoftware „meine.readbox“ für das Online-Marketing und den Vertrieb des Buch-, E-Book-, und Audioprogramms.

readbox, führender Anbieter für Vertriebs- und Marketinglösungen in der Verlagsbranche, übernimmt ab 1. August 2020 die E-Book-Auslieferung für die Verlage der GANSKE-VERLAGSGRUPPE. Bereits seit Januar nutzen die Verlage GRÄFE UND UNZER sowie HOFFMANN UND CAMPE die Verlagssoftware „meine.readbox“, unter anderem zur automatischen Metadatenoptimierung, für das Ausspielen von In-Book-Anzeigen und ein umfassendes Reporting des Print- und Digitalgeschäfts.

Aufgrund der positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit erhielt readbox nun auch den Zuschlag für die digitale Auslieferung: „Mit readbox haben wir einen innovativen und kompetenten Partner an der Seite, der uns helfen wird, im Digitalgeschäft schnell voranzukommen und uns erfolgreich zu entwickeln. Sowohl HOFFMANN & CAMPE als auch GRÄFE UND UNZER und Hatje Cantz werden ihre digitalen Aktivitäten in Zukunft weiter deutlich ausbauen“, so Joachim Rau, Vertriebsgeschäftsführer von GRÄFE UND UNZER, München.

Ralf Biesemeier, Geschäftsführer von readbox in Dortmund, fügt hinzu: „Wir sind stolz, das Digitalgeschäft der GANSKE Buchverlage zu übernehmen und sind in diesem Projekt mit einem umfassenden Leistungsspektrum betraut. Neben der E-Book-Auslieferung sorgen wir auch mit unseren Softwareservices dafür, dass die bereits vorhandenen Umsatzpotenziale noch besser genutzt werden.“