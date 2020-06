Carl Hanser Verlag veranstaltet erstmals digitale Messe zur Metallbearbeitung

Aus den Unternehmen

Der Carl Hanser Verlag lädt zur digitalen Messepremiere: Betriebe, Verbände und Institutionen rund um die Zerspanung und den Werkzeug- und Formenbau haben die Gelegenheit zu einem virtuellen Branchentreff vom 8.9. bis 2.10.2020. Die digitale Messe startet mit drei „Live-Tagen“ mit vielen Interaktionen, Live-Streams und besetzten Messeständen. Alle Informationen sind im Anschluss bis zum 2. Oktober auf der Messehomepage www.d-expo-metall.de abrufbar.

„Mit diesem neuen Format bieten wir den Ausstellern eine multimediale Plattform, um ihr Unternehmen in Szene zu setzen“, so Michael Justus, Bereichsleiter Business Development bei Hanser. Die D-EXPO Metall steht für große Transparenz: Jeder Besucher erklärt sich mit der Registrierung einverstanden, mindestens mit seinem Namen sichtbar zu sein. Während des Events kann also „jeder jeden sehen“ und auf Wunsch direkt per Chat ansprechen. Die Messe ist für Besucher kostenfrei.