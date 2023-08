Felix Wisotzki wird neuer Pressesprecher der Leipziger Buchmesse

Personalia

Das Kommunikationsteam der Leipziger Buchmesse und Manga-Comic-Con stellt sich neu auf: Felix Wisotzki übernimmt ab sofort als neuer Pressesprecher der Leipziger Buchmesse, der Manga-Comic-Con und von „Leipzig liest“ die Medien- und Markenkommunikation. Er folgt in dieser Position auf Julia Lücke, die das Unternehmen Ende Juni auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Der 42-Jährige Wisotzki ist seit 2014 für die Leipziger Messe tätig und war in den vergangenen Jahren Pressesprecher für verschiedene Messen in Leipzig. Wisotzki studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München Amerikanische Kulturgeschichte, Amerikanische Literaturgeschichte und Neuere Deutsche Literatur.