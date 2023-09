Ewald Frie: »Vom Großen ins Kleine und zurück«

Für „Ein Hof und elf Geschwister“ (C.H. Beck) hat Ewald Frie im Juni den Deutschen Sachbuchpreis erhalten. Der 60-Jährige hatte in der Vergangenheit mit „Die Geschichte der Welt“ bereits einen Bestseller gelandet, doch die Aufmerksamkeit für das jetzt ausgezeichnete Buch hat auch ihn überrascht.

Der Historiker arbeitet und lehrt seit 2008 an der Universität Tübingen. Für sein Buch über den Wandel der bäuerlichen Gesellschaft nutzte er die eigene Familiengeschichte, die ihre Wurzeln im münsterländischen Nottuln hat.

Distanz und Vertrautheit: Das ist das Spannungsfeld, in dem sich Frie in seinem Buch bewegt. Auch für ihn eine spannende Erfahrung, wie er im buchreport-Interview verrät.

Der Deutsche Sachbuchpreis ist der Lohn für eine ungewöhnliche Familiengeschichte, die sich im Sommer 2023 beharrlich auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch hielt.

Im Juni haben Sie den Deutschen Sachbuchpreis erhalten. Als Ihr Name fiel, mussten Sie sichtlich durchatmen. Wie haben Sie den Moment erlebt?